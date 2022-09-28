Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
История личных встреч
Брюгге
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|2 (1)
|0.5
|Сова Камаль
|2
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.25
|Нуса Антонио
|1
|0.25
|Абакар Силла
|1
|0.25
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Бьюкенен Тейджон
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (2)
|0.5
|Галено Вандерсон
|2
|0.5
|Занузи Зайду
|1
|0.25
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.25
|Кошта Диогу
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сова Камаль
|2
|1
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Бьюкенен Тейджон
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Тареми Мехди
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0
Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2
Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Брюгге - Порту
Исход игры
Брюгге
19.6% (9)
Ничья
28.3% (13)
Порту
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
1:2 Порту
41.3% (19)
1:1 Ничья
26.1% (12)
2:1 Брюгге
8.7% (4)
0:1 Порту
6.5% (3)
2:0 Брюгге
4.3% (2)
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