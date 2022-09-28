  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Брюгге
 
Позже
Порту
Прогнозы 43
Брюгге 20.9% (9)
X 25.6% (11)
Порту 53.5% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Порту
3.60
3.64
2.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брюгге
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 2 (1) 0.5
Сова Камаль 2 0.5
Сков-Ольсен Андреас 1 0.25
Нуса Антонио 1 0.25
Абакар Силла 1 0.25
Нильсен Каспер 0 0
Бьюкенен Тейджон 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (2) 0.5
Галено Вандерсон 2 0.5
Занузи Зайду 1 0.25
Урибе Матеус 1 (1) 0.25
Кошта Диогу 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сова Камаль 2 1
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Бьюкенен Тейджон 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Абакар Силла 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мариу Жоау III 3 0
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 2 0
Карму Давид 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Пепе VI 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0
Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2
Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Порту Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
3. Атлетико М Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
4. Байер Л Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Порту Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Байер Л Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Брюгге 20.9% (9)
    X 25.6% (11)
    Порту 53.5% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Порту
    3.60
    3.64
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брюгге - Порту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брюгге - Порту

    Исход игры
    Брюгге
    19.6% (9)
    Ничья
    28.3% (13)
    Порту
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    2:1 Брюгге
    8.7% (4)
    0:1 Порту
    6.5% (3)
    2:0 Брюгге
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брюгге
    Порту
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     