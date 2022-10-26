Первый тайм

4' Ещё раз мяч ушёл за боковую линию. На сей раз Педро Порро сыграл не лучшим образом, не сумев обыграть один в один Ивана Перишича.

3' Уго Льорис впервые встретился с игровым снарядом, а потом выполнил передачу на левый фланг на Ивана Перишича, которая получилась в аут.

2' Хозяева быстро доставили мяч до штрафной площадки соперника, после чего состоялись несколько верховых единоборств, в которых преуспели португальцы.