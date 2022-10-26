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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 4'
Спортинг Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 146
Тоттенхэм 86.3% (126)
X 11% (16)
Спортинг Л 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Спортинг Л
4.40
4.80
7.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
14
Перишич
Иван
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
11
Сантуш
Нуну
II
5
Морита
Хидемаса
15
Угарте
Мануэль
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
20
Паулинью
Жуан
Тоттенхэм
3-4-2-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Спортинг Л

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ТМС
2:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хын Мин 2 0.5
Ришарлисон 2 0.5
Кейн Гарри 1 (1) 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Перишич Иван 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тринкан Франсишку 2 0.5
Эдвардс Маркус 1 0.25
Сантуш Нуну II 1 0.25
Паулинью Жуан 1 0.25
Артур Гомес VIII 1 0.25
Поте 0 0
Морита Хидемаса 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дайер Эрик 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Кейн Гарри 1 0
Сон Хын Мин 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсгаю Рикарду 2 1
Поте 1 1
Морита Хидемаса 2 0
Адан Антонио 0 1
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Матеус Рейс 1 0
Порро Педро 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2
Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
2. Спортинг Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
4. Марсель 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
3. Марсель 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Спортинг Л 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Ещё раз мяч ушёл за боковую линию. На сей раз Педро Порро сыграл не лучшим образом, не сумев обыграть один в один Ивана Перишича. 
  • 3'
    Уго Льорис впервые встретился с игровым снарядом, а потом выполнил передачу на левый фланг на Ивана Перишича, которая получилась в аут. 
  • 2'
    Хозяева быстро доставили мяч до штрафной площадки соперника, после чего состоялись несколько верховых единоборств, в которых преуспели португальцы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал свисток главного арбитра встречи - Дэнни Маккели. 
  • Первый тайм
  • 3'
    Тоттенхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Спортинг Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Тоттенхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Паулинью Жуан из команды Спортинг Л фолит на Хёйбьерг Пьер-Эмиль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 1'
    Паулинью Жуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Перишич Иван выиграл воздушное противоборство у Инасиу Гонсалу.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Тоттенхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Тоттенхэм
86.9% (126)
Ничья
10.3% (15)
Спортинг Л
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.74% (84)
Меньше
32.26% (40)
Обе команды забьют
Да
75.81% (94)
Нет
24.19% (30)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.6% (69)
2:0 Тоттенхэм
10.3% (15)
1:0 Тоттенхэм
9% (13)
1:1 Ничья
7.6% (11)
3:1 Тоттенхэм
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Спортинг Л
1.4% (2)
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