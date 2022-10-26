Тур: 5. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Маккили Дэнни
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
14
Перишич
Иван
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
24
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
29 Сарр ПапПолузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Паулу АндреВратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Спортинг Л
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хын Мин
|2
|0.5
|Ришарлисон
|2
|0.5
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тринкан Франсишку
|2
|0.5
|Эдвардс Маркус
|1
|0.25
|Сантуш Нуну II
|1
|0.25
|Паулинью Жуан
|1
|0.25
|Артур Гомес VIII
|1
|0.25
|Поте
|0
|0
|Морита Хидемаса
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дайер Эрик
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сон Хын Мин
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсгаю Рикарду
|2
|1
|Поте
|1
|1
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Адан Антонио
|0
|1
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2
Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Спортинг Л
Исход игры
Тоттенхэм
86.9% (126)
Ничья
10.3% (15)
Спортинг Л
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.74% (84)
Меньше
32.26% (40)
Обе команды забьют
Да
75.81% (94)
Нет
24.19% (30)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.6% (69)
2:0 Тоттенхэм
10.3% (15)
1:0 Тоттенхэм
9% (13)
1:1 Ничья
7.6% (11)
3:1 Тоттенхэм
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Спортинг Л
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!