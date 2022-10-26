Первый тайм

4' "Ливерпуль" попытался провести быструю ответную атаку по правой половине поля, но Нуньес забрался в офсайд при забросе к правому углу штрафной площади.

3' И сразу же "Аякс" создаёт голевой момент! Блинд с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, после рикошета мяч пошёл в центр штрафной, Бробби откатил мяч чуть назад на Бергёйса, Стивен убежал к правому углу штрафной площади и без помех пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Ливерпуль" от пропущенного мяча.

2' Фирмино сразу же пошёл в высокий прессинг на левом фланге, но в итоге Роберто нарушил правила против Альвареса у штрафной площади "Аякса".