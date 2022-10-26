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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Аякс
0:0
Первый тайм: 4'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 165
Аякс 13.9% (23)
X 18.8% (31)
Ливерпуль 67.3% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Ливерпуль
4.70
4.35
2.01
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
19
Коласио
Хорхе
III
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
10
Тадич
Душан
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
19
Эллиотт
Харви
9
Фирмино
Роберто
27
Нуньес
Дарвин
11
Салах
Мохамед
Аякс
4-3-3
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.75
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.5
Бергёйс Стивен 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Альварес Эдсон 1 0.25
Тейлор Кеннет 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1.25
Фирмино Роберто 2 0.5
Матип Жоэль 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Диас Луис 1 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Жота Диогу 0 0
Цимикас Костас 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 1
Альварес Эдсон 2 0
Тимбер Юррьен 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Коласио Хорхе III 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4
Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
3. Аякс 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 16 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
3. Рейнджерс 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аякс 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    4'
    "Ливерпуль" попытался провести быструю ответную атаку по правой половине поля, но Нуньес забрался в офсайд при забросе к правому углу штрафной площади. 
  • Штанга
    3'
    И сразу же "Аякс" создаёт голевой момент! Блинд с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, после рикошета мяч пошёл в центр штрафной, Бробби откатил мяч чуть назад на Бергёйса, Стивен убежал к правому углу штрафной площади и без помех пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Ливерпуль" от пропущенного мяча. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Фирмино сразу же пошёл в высокий прессинг на левом фланге, но в итоге Роберто нарушил правила против Альвареса у штрафной площади "Аякса". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Амстердаме между "Аяксом" и "Ливерпулем". Команде из Нидерландов обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить для себя хотя бы относительные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а иначе команде Альфреда Схрёдера придётся переключаться на борьбу за место в Лиге Европы. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 0:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Аякс
14.4% (24)
Ничья
18.6% (31)
Ливерпуль
67.1% (112)
Тотал 2.5
Больше
79.2% (99)
Меньше
20.8% (26)
Обе команды забьют
Да
90.4% (113)
Нет
9.6% (12)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
32.9% (55)
1:1 Ничья
9% (15)
2:1 Аякс
6.6% (11)
2:2 Ничья
6% (10)
2:3 Ливерпуль
4.8% (8)
1:3 Ливерпуль
4.2% (7)
0:1 Ливерпуль
3.6% (6)
1:4 Ливерпуль
2.4% (4)
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