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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Аякс
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 42
Аякс 16.7% (7)
X 11.9% (5)
Ливерпуль 71.4% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Ливерпуль
4.70
4.35
1.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аякс
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.75
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.5
Бергёйс Стивен 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Альварес Эдсон 1 0.25
Тейлор Кеннет 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1.25
Фирмино Роберто 2 0.5
Матип Жоэль 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Диас Луис 1 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Жота Диогу 0 0
Цимикас Костас 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 1
Альварес Эдсон 2 0
Тимбер Юррьен 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Коласио Хорхе III 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4
Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
3. Аякс Заявка 4 1 0 3 8 - 12 3
4. Рейнджерс Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 8 - 5 3
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Аякс 16.7% (7)
    X 11.9% (5)
    Ливерпуль 71.4% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Ливерпуль
    4.70
    4.35
    1.87
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Ливерпуль

    Исход игры
    Аякс
    15.6% (7)
    Ничья
    15.6% (7)
    Ливерпуль
    68.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.93% (34)
    Меньше
    17.07% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.8% (17)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    2:1 Аякс
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:3 Ливерпуль
    4.4% (2)
    0:1 Ливерпуль
    4.4% (2)
    2:3 Ливерпуль
    4.4% (2)
    1:4 Ливерпуль
    4.4% (2)
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    Ливерпуль
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