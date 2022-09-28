Тур: 5. Стадион: Йохан Кройф Арена.
История личных встреч
Аякс
Ливерпуль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.75
|Бергвейн Стевен
|2 (1)
|0.5
|Бергёйс Стивен
|1
|0.25
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Альварес Эдсон
|1
|0.25
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (1)
|1.25
|Фирмино Роберто
|2
|0.5
|Матип Жоэль
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.25
|Диас Луис
|1
|0.25
|Нуньес Дарвин
|1
|0.25
|Эллиотт Харви
|1
|0.25
|Жота Диогу
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|1
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Коласио Хорхе III
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4
Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Аякс - Ливерпуль
Исход игры
Аякс
15.6% (7)
Ничья
15.6% (7)
Ливерпуль
68.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
82.93% (34)
Меньше
17.07% (7)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.8% (17)
2:2 Ничья
8.9% (4)
2:1 Аякс
8.9% (4)
1:1 Ничья
6.7% (3)
1:3 Ливерпуль
4.4% (2)
0:1 Ливерпуль
4.4% (2)
2:3 Ливерпуль
4.4% (2)
1:4 Ливерпуль
4.4% (2)
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