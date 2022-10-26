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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 5'
Марсель
0'
1:0
3' Гол
Камада Даити

Ход матча

3'
Камада Даити
(Н'Дика Эван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 66.4% (97)
X 22.6% (33)
Марсель 11% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Марсель
3.50
3.64
3.54
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
5
Смолчич
Хрвое
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Марсель

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 1 0.25
Линдстрём Йеспер 1 0.25
Алиду Фариде 1 0.25
Гётце Марио 0 0
Роде Себастьян 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.5
Арит Амин 1 0.25
МБемба Шансель 1 0.25
Балерди Леонардо 1 0.25
Гендузи Маттео 1 (1) 0.25
Клосс Жонатан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 1
Хасебе Макото 2 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрик-Бертран Байи 2 0
МБемба Шансель 0 1
Верету Жордан 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
2. Спортинг Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
4. Марсель 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
3. Марсель 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Спортинг Л 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Марсель 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КАМАДА!!! А вот и быстрый гол. Н'Дика слева выдал пас в центр на Камаду, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил в правый нижний угол ворот.
  • 3'
    Поле немного заволокло дымом от пиротехники. На командах это никак не сказывается, они проводят обмен неспешными атаками.
  • 2'
    "Айнтрахт" играет в чёрной форме, "Марсель" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Дойче банк Парк"!
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 66%, Марсель: 34%.
  • 4'
    Отличный командный гол!
  • 3'
    Н'Дика Эван сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Камада Даити забивает с правой ноги!
  • 3'
    Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 3'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 1'
    Тавареш Нуну из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 1'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Марсель

Исход игры
Айнтрахт Фр
66% (95)
Ничья
22.9% (33)
Марсель
11.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
81.3% (100)
Нет
18.7% (23)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.4% (61)
1:1 Ничья
17.4% (25)
1:0 Айнтрахт Фр
11.8% (17)
1:2 Марсель
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
3:1 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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