4'

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАМАДА!!! А вот и быстрый гол. Н'Дика слева выдал пас в центр на Камаду, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров низом пробил в правый нижний угол ворот.