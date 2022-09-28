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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Марсель
Прогнозы 41
Айнтрахт Фр 61% (25)
X 19.5% (8)
Марсель 19.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Марсель
3.30
3.50
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Марсель

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 1 0.25
Линдстрём Йеспер 1 0.25
Алиду Фариде 1 0.25
Гётце Марио 0 0
Роде Себастьян 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.5
Арит Амин 1 0.25
МБемба Шансель 1 0.25
Балерди Леонардо 1 0.25
Гендузи Маттео 1 (1) 0.25
Клосс Жонатан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 1
Хасебе Макото 2 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрик-Бертран Байи 2 0
МБемба Шансель 0 1
Верету Жордан 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Марсель Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Спортинг Л Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Марсель Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Марсель Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
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Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 41
    Айнтрахт Фр 61% (25)
    X 19.5% (8)
    Марсель 19.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Марсель
    3.30
    3.50
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Марсель

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    63.6% (28)
    Ничья
    18.2% (8)
    Марсель
    18.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.7% (21)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.1% (4)
    1:2 Марсель
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    2:0 Айнтрахт Фр
    4.5% (2)
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