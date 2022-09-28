Тур: 5. Стадион: Дойче банк Парк.
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История личных встреч
Айнтрахт Фр
Марсель
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|1
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.25
|Алиду Фариде
|1
|0.25
|Гётце Марио
|0
|0
|Роде Себастьян
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.5
|Арит Амин
|1
|0.25
|МБемба Шансель
|1
|0.25
|Балерди Леонардо
|1
|0.25
|Гендузи Маттео
|1 (1)
|0.25
|Клосс Жонатан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|1
|1
|Хасебе Макото
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|МБемба Шансель
|0
|1
|Верету Жордан
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|4
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Марсель
Исход игры
Айнтрахт Фр
63.6% (28)
Ничья
18.2% (8)
Марсель
18.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
47.7% (21)
1:1 Ничья
13.6% (6)
1:0 Айнтрахт Фр
9.1% (4)
1:2 Марсель
9.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (2)
2:0 Айнтрахт Фр
4.5% (2)
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