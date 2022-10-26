В первом круге в сентябре "Наполи" победил в Глазго со счётом 3:0 - в начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, и голы Политано, Распадори и Ндомбеле принесли итальянцам успех.

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Напомним, что "Наполи" в этой группе одержал 4 победы и легко добился права сыграть в плей-офф, а разница мячей у неаполитанцев составляет устрашающие 17:4. У "Рейнджерс", напротив, всё ужасно - 4 "баранки" при разнице 1:16!