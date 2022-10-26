Тур: 5. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Мелер Халиль
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
55
Эстигор
Лео
38
Кинг
Леон
26
Дэвис
Бен
II
19
Сэндс
Джеймс
23
Райт
Скотт
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
-
60 Аллан КоннорЗащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Арфилд СкоттНападающий
-
51 Лоури АлексНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Рейнджерс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Распадори Джакомо
|4
|1
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.75
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|0.5
|Симеоне Джованни
|2
|0.5
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.25
|Ндомбеле Танги
|1
|0.25
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.25
|Лосано Ирвинг
|1
|0.25
|Осимхен Виктор
|1
|0.25
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.25
|Оливера Матиас
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.38
|Арфилд Скотт
|1
|0.13
|Тильман Малик
|1
|0.13
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.13
|Лоуренс Том
|1
|0.13
|Джек Райан
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политано Маттео
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Ландстрем Джон
|3
|0
|Баришич Борна
|3
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
50%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
9
45%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4
Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Рейнджерс
Исход игры
Наполи
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Рейнджерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (69)
Меньше
44.35% (55)
Обе команды забьют
Да
34.68% (43)
Нет
65.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.2% (50)
3:0 Наполи
14.8% (21)
3:1 Наполи
14.1% (20)
2:1 Наполи
9.9% (14)
4:1 Наполи
3.5% (5)
4:0 Наполи
3.5% (5)
4:2 Наполи
2.1% (3)
1:0 Наполи
2.1% (3)
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