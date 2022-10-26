  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мелер Халиль
Наполи
0:0
Первый тайм: 5'
Рейнджерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 143
Наполи 97.2% (139)
X 2.8% (4)
Рейнджерс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Рейнджерс
11.00
6.70
9.03
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
91
Ндомбеле
Танги
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
81
Распадори
Джакомо
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
38
Кинг
Леон
26
Дэвис
Бен
II
3
Йылмаз
Рыдван
4
Ландстрем
Джон
19
Сэндс
Джеймс
23
Райт
Скотт
71
Тильман
Малик
14
Кент
Райан
20
Морелос
Альфредо
Наполи
4-3-3
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 1
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.75
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.5
Симеоне Джованни 2 0.5
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.25
Ндомбеле Танги 1 0.25
Ди Лоренцо Джованни 1 0.25
Лосано Ирвинг 1 0.25
Осимхен Виктор 1 0.25
Политано Маттео 1 (1) 0.25
Оливера Матиас 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.38
Арфилд Скотт 1 0.13
Тильман Малик 1 0.13
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.13
Лоуренс Том 1 0.13
Джек Райан 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 2 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 3 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
50%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4
Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
3. Аякс 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 16 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
3. Рейнджерс 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аякс 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    В первом круге в сентябре "Наполи" победил в Глазго со счётом 3:0 - в начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, и голы Политано, Распадори и Ндомбеле принесли итальянцам успех.
  • 2'
    Напомним, что "Наполи" в этой группе одержал 4 победы и легко добился права сыграть в плей-офф, а разница мячей у неаполитанцев составляет устрашающие 17:4. У "Рейнджерс", напротив, всё ужасно - 4 "баранки" при разнице 1:16!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Наполи 0:0 Рейнджерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Наполи 0:0 Рейнджерс

Исход игры
Наполи
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Рейнджерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (69)
Меньше
44.35% (55)
Обе команды забьют
Да
34.68% (43)
Нет
65.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.2% (50)
3:0 Наполи
14.8% (21)
3:1 Наполи
14.1% (20)
2:1 Наполи
9.9% (14)
4:1 Наполи
3.5% (5)
4:0 Наполи
3.5% (5)
4:2 Наполи
2.1% (3)
1:0 Наполи
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Наполи
Рейнджерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 