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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 43
Наполи 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Рейнджерс 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Рейнджерс
14.00
6.90
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 1
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.75
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.5
Симеоне Джованни 2 0.5
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.25
Ндомбеле Танги 1 0.25
Ди Лоренцо Джованни 1 0.25
Лосано Ирвинг 1 0.25
Осимхен Виктор 1 0.25
Политано Маттео 1 (1) 0.25
Оливера Матиас 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.38
Арфилд Скотт 1 0.13
Тильман Малик 1 0.13
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.13
Лоуренс Том 1 0.13
Джек Райан 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 2 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 3 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
50%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4
Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
3. Аякс Заявка 4 1 0 3 8 - 12 3
4. Рейнджерс Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 8 - 5 3
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Наполи 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Рейнджерс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Рейнджерс
    14.00
    6.90
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Рейнджерс

    Исход игры
    Наполи
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Рейнджерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    32.6% (15)
    3:1 Наполи
    19.6% (9)
    2:1 Наполи
    17.4% (8)
    3:0 Наполи
    6.5% (3)
    4:0 Наполи
    4.3% (2)
    4:2 Наполи
    4.3% (2)
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    Рейнджерс
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