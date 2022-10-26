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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Барселона
0:0
Первый тайм: 4'
Бавария
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 211
Барселона 45.5% (96)
X 22.7% (48)
Бавария 31.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бавария
4.10
4.25
3.08
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Бельерин
Эктор
23
Кунде
Жюль
17
Алонсо
Маркос
28
Бальде
Алехандро
19
Кесси
Франк
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
8
Педри
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссер
4
Де
Лихт
Маттайс
2
Упамекано
Дайо
19
Альфонсо
Дэвис
8
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
Барселона
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Бавария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 1.25
Дембеле Усман 1 0.25
Торрес Ферран 1 0.25
Кесси Франк 1 0.25
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 1
Горецка Леон 2 0.5
Мане Садио 2 0.5
Мюллер Томас 1 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.25
Гнабри Серж 1 0.25
Эрнандес Люка 1 0.25
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Коман Кингсли 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Дембеле Усман 1 0
Гави 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Барселона 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
4. Виктория Пльзень Заявка 5 0 0 5 3 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Барселона 0:0 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Барселона 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Пока что присматриваются команды друг к другу. Левандовски оказался на газоне. Де Лихт догнал поляка и "уронил". Пока без карточки. 
  • 7'
    По левому краю развила атаку "Бавария", передача на  Мазрауи, который исполнил подачу с фланга, но слишком сильно. Покинул пределы поля игровой снаряд. Тер Штеген разыграл от ворот. 
  • 6'
    Бельерин бросает аут на правом фланге. Мяч в игре, перевод по флангу пошёл. Достался игровой снаряд уже Гнабри. ТОт назад на Мазрауи. Короткая передача на Де Лихта. И назад на Ульрайха. 
  • 5'
     Тер Штеген не стал рисковать, выбив мяч за пределы штрафной площади, а вместе с ней и за пределы поля. 
  • 4'
    Нагельсманн крупным планом. Борьба за первое место продолжается для него. И решится в матче с "Интером" в заключительный день. Или уже сегодня. Но для этого вновь нужно обыграть "Барселону".
  • 3'
    Гудит стадион, даже во время исполнения гимна Лиги чемпионов не умолкали трибуны. Похоже, что не готовы они принимать "Барселону" в Лиге Европы. Вновь с мячом Ульрайх. 
  • 2'
    На своей половине поля с мячом игроки "Баварии", передача на Ульрайха, сыграл он на правый край. Однако быстро мяч перехватили каталонцы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
  • Первый тайм
  • 4'
    Бавария контролирует мяч.
  • 3'
    Барселона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    2'
    Гнабри Серж из команды Бавария в офсайде
  • 2'
    Бавария контролирует мяч.
  • 1'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бавария начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotify Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бавария

Исход игры
Барселона
45.8% (98)
Ничья
22.4% (48)
Бавария
31.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
89.76% (114)
Нет
10.24% (13)
Популярный счёт
2:1 Барселона
16.4% (35)
1:1 Ничья
9.3% (20)
1:2 Бавария
9.3% (20)
2:2 Ничья
8.9% (19)
1:0 Барселона
3.7% (8)
3:2 Барселона
2.8% (6)
3:1 Барселона
2.8% (6)
2:3 Бавария
2.3% (5)
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