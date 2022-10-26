Первый тайм

9' Пока что присматриваются команды друг к другу. Левандовски оказался на газоне. Де Лихт догнал поляка и "уронил". Пока без карточки.

7' По левому краю развила атаку "Бавария", передача на Мазрауи, который исполнил подачу с фланга, но слишком сильно. Покинул пределы поля игровой снаряд. Тер Штеген разыграл от ворот.

6' Бельерин бросает аут на правом фланге. Мяч в игре, перевод по флангу пошёл. Достался игровой снаряд уже Гнабри. ТОт назад на Мазрауи. Короткая передача на Де Лихта. И назад на Ульрайха.

5' Тер Штеген не стал рисковать, выбив мяч за пределы штрафной площади, а вместе с ней и за пределы поля.

4' Нагельсманн крупным планом. Борьба за первое место продолжается для него. И решится в матче с "Интером" в заключительный день. Или уже сегодня. Но для этого вновь нужно обыграть "Барселону".

3' Гудит стадион, даже во время исполнения гимна Лиги чемпионов не умолкали трибуны. Похоже, что не готовы они принимать "Барселону" в Лиге Европы. Вновь с мячом Ульрайх.