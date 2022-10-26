Тур: 5. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Тэйлор Энтони
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
23
Кунде
Жюль
19
Кесси
Франк
8
Педри
26
Ульрайх
Свен
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шенк ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Бавария
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5
|1.25
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|Кесси Франк
|1
|0.25
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|4
|1
|Горецка Леон
|2
|0.5
|Мане Садио
|2
|0.5
|Мюллер Томас
|1
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.25
|Гнабри Серж
|1
|0.25
|Эрнандес Люка
|1
|0.25
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Гави
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бавария
Исход игры
Барселона
45.8% (98)
Ничья
22.4% (48)
Бавария
31.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
89.76% (114)
Нет
10.24% (13)
Популярный счёт
2:1 Барселона
16.4% (35)
1:1 Ничья
9.3% (20)
1:2 Бавария
9.3% (20)
2:2 Ничья
8.9% (19)
1:0 Барселона
3.7% (8)
3:2 Барселона
2.8% (6)
3:1 Барселона
2.8% (6)
2:3 Бавария
2.3% (5)
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