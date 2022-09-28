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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Бавария

История личных встреч

Барселона
Бавария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 1.25
Дембеле Усман 1 0.25
Торрес Ферран 1 0.25
Кесси Франк 1 0.25
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 1
Горецка Леон 2 0.5
Мане Садио 2 0.5
Мюллер Томас 1 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.25
Гнабри Серж 1 0.25
Эрнандес Люка 1 0.25
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Коман Кингсли 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Дембеле Усман 1 0
Гави 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Барселона Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
4. Виктория Пльзень Заявка 4 0 0 4 3 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
3. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Барселона Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 44
    Барселона 50% (22)
    X 27.3% (12)
    Бавария 22.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Бавария
    3.95
    3.96
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Бавария

    Исход игры
    Барселона
    48.9% (23)
    Ничья
    29.8% (14)
    Бавария
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    1:2 Бавария
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Барселона
    6.4% (3)
    2:3 Бавария
    4.3% (2)
    3:2 Барселона
    4.3% (2)
    3:1 Барселона
    4.3% (2)
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