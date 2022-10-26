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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 5'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 146
Атлетико М 95.2% (139)
X 4.1% (6)
Байер Л 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Байер Л
4.15
6.00
6.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
23
Мандава
Рейнилду
10
Корреа
Анхель
20
Витсель
Аксель
4
Кондогбия
Жоффрей
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
17
Хадсон-Одои
Каллум
23
Гложек
Адам
Атлетико М
4-4-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико М
Байер Л

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.25
Эрмосо Марио 1 0.25
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.25
Диаби Мусса 1 0.25
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Коке Хорхе 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Диего Симеоне 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Инкапье Пьеро 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Баккер Митчел 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0
Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Байер Л
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
2. Порту Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
3. Атлетико М 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
4. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Байер Л 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Атлетико М 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (2)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    4'
    Первый офсайд в нашей встрече. Коллективно во "вне игры" попали футболисты мадридской команды на левом фланге. Боковой уверенно поднял флажок.
  • 2'
    Футболисты "Атлетико" вышли на газон в красно-бело полосатых футболках и синих трусах, в то время, как игроки "Байера" предстали в темно-сером обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча в Мадриде стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Атлетико М: 61%, Байер Л: 39%.
  • 4'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 4'
    Гризманн Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Байер Л контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Гризманн Антуан из команды Атлетико М в офсайде
  • 2'
    Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Пьеро Инкапье из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мората Альваро
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Байер Л начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Байер Л

Исход игры
Атлетико М
95.2% (139)
Ничья
4.1% (6)
Байер Л
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
52.85% (65)
Нет
47.15% (58)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
38.4% (56)
1:0 Атлетико М
25.3% (37)
2:0 Атлетико М
13.7% (20)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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