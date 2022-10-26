Тур: 5. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
21 Адли АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Байер Л
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|Эрмосо Марио
|1
|0.25
|Витсель Аксель
|0
|0
|Корреа Анхель
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрих Роберт
|1
|0.25
|Диаби Мусса
|1
|0.25
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|2
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|1
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0
Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Байер Л
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Байер Л
Исход игры
Атлетико М
95.2% (139)
Ничья
4.1% (6)
Байер Л
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
52.85% (65)
Нет
47.15% (58)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
38.4% (56)
1:0 Атлетико М
25.3% (37)
2:0 Атлетико М
13.7% (20)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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