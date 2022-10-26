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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках поединка 5-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки мадридского «Атлетико» и леверкузенского «Байера». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав . Добро пожаловать на матч, дамы и господа!