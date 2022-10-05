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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 42
Атлетико М 92.9% (39)
X 7.1% (3)
Байер Л 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Байер Л
3.80
4.70
4.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Байер Л

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.25
Эрмосо Марио 1 0.25
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.25
Диаби Мусса 1 0.25
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Коке Хорхе 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Диего Симеоне 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Инкапье Пьеро 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Баккер Митчел 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0
Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Байер Л
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0
Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Порту Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
3. Атлетико М Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
4. Байер Л Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Порту Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Байер Л Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Атлетико М 92.9% (39)
    X 7.1% (3)
    Байер Л 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Байер Л
    3.80
    4.70
    4.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Байер Л

    Исход игры
    Атлетико М
    93.3% (42)
    Ничья
    6.7% (3)
    Байер Л
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    46.7% (21)
    2:0 Атлетико М
    20% (9)
    1:0 Атлетико М
    15.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Атлетико М
    Байер Л
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