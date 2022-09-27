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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Ахмат
 
Позже
Ростов
Прогнозы 58
Ахмат 15.5% (9)
X 50% (29)
Ростов 34.5% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Ростов
3.35
3.44
3.44
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Ростов

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильин Владимир 1 0.5
Олейников Иван 1 0.5
Фольмер Кирилл 1 0.5
Садулаев Лечи 1 0.5
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 (1) 2
Щетинин Кирилл 1 0.5

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Быстров Марат 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2
Ростов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1
Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Текстильщик Вазитдинов Рустам 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2022, осталось 2 дня 4 часа 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ахмат 15.5% (9)
    X 50% (29)
    Ростов 34.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Ростов
    3.35
    3.44
    3.44
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ахмат - Ростов

    Исход игры
    Ахмат
    15.5% (9)
    Ничья
    50% (29)
    Ростов
    34.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.6% (27)
    1:2 Ростов
    24.1% (14)
    1:0 Ахмат
    10.3% (6)
    0:1 Ростов
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    2:1 Ахмат
    3.4% (2)
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    Ахмат
    Ростов
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