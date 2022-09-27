История личных встреч
Ахмат
Ростов
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ильин Владимир
|1
|0.5
|Олейников Иван
|1
|0.5
|Фольмер Кирилл
|1
|0.5
|Садулаев Лечи
|1
|0.5
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4 (1)
|2
|Щетинин Кирилл
|1
|0.5
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2
Ростов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1
Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|2.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Зенит
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Урал
|Юшин Александр
|2
|Текстильщик
|Вазитдинов Рустам
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
Прогнозы на матч Ахмат - Ростов
Исход игры
Ахмат
15.5% (9)
Ничья
50% (29)
Ростов
34.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (20)
Меньше
64.91% (37)
Обе команды забьют
Да
82.46% (47)
Нет
17.54% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.6% (27)
1:2 Ростов
24.1% (14)
1:0 Ахмат
10.3% (6)
0:1 Ростов
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
2:1 Ахмат
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!