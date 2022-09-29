Первый тайм

9' Позиционная атака "Крыльев" завершается несильным ударом Зотова из-за пределов штрафной - мяч становится легкой добычей Городового.

7' Удается самарцам оформить быстрый гол, сейчас гостям должно быть чуточку легче.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛЕКСАНДАР ЧИРКОВИЧ!

Хубулов получил мяч на правом краю штрафной, после серии обманных движений нашел возможность для прострела, а Чиркович переправил снаряд в сетку с пяти метров!

5' Напомним, что "Факел" на старте группового этапа уступил "Зениту" и "Спартаку" на выезде с общей разний 0:5. "Крылья" же уступили в Москве "Спартаку", но обыграли дома "Зенит" со счётом 2:0.

4' "Факел" исполняет первый угловой, Акбашев подает от флажка, но оборона самарцев с угрозой справилась.

2' Штрафной на левом фланге заработали "Крылья", Пиняев навесил на дальнюю штангу, но до мяча никому добраться не удалось.