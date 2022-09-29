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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Frolov A.
Факел
0:0
Первый тайм
Крылья Советов

Ход матча

7'
0:1
Прогнозы 140
Факел 26.4% (37)
X 35% (49)
Крылья Советов 38.6% (54)
-1
выиграет Крылья Советов, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Крылья Советов
3.36
3.55
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Городовой
Алексей
4
Дашаев
Аслан
15
Суслов
Кирилл
25
Смирнов
Михаил
88
Мастерной
Владислав
28
Магаль
Руслан
2
Черов
Василий
7
Акбашев
Роман
8
Шаваев
Алихан
9
Максимов
Максим
56
Ивахнов
Матвей
1
Свинов
Илья
47
Божин
Сергей
92
Брызгалов
Сергей
85
Морозов
Евгений
78
Черняков
Даниил
34
Дмитриев
Олег
76
Ершов
Никита
13
Калинин
Илья
33
Квеквескири
Ираклий
5
Шляков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
18
Мендель
Андрей
21
Гонгадзе
Георгий
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
44
Барач
Матео
4
Солдатенков
Александр
31
Зотов
Георгий
30
Чиркович
Александар
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
9
Пиняев
Сергей
17
Хубулов
Владимир
7
Цыпченко
Дмитрий
39
Фролов
Евгений
Вадимович
24
Евгеньев
Роман
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
13
Липовой
Данил
20
Рахманович
Амер
18
Соколов
Артём
10
Якуба
Денис
73
Шитов
Владислав
Факел
Крылья Советов

История личных встреч

Факел
Крылья Советов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 1 0.5
Цыпченко Дмитрий 1 0.5

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дашаев Аслан 1 0
Максимов Максим 1 0
Черняков Даниил 1 0
Морозов Евгений 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 2
3. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Позиционная атака "Крыльев" завершается несильным ударом Зотова из-за пределов штрафной - мяч становится легкой добычей Городового.
  • 7'
    Удается самарцам оформить быстрый гол, сейчас гостям должно быть чуточку легче.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛЕКСАНДАР ЧИРКОВИЧ!
    Хубулов получил мяч на правом краю штрафной, после серии обманных движений нашел возможность для прострела, а Чиркович переправил снаряд в сетку с пяти метров!
  • 5'
    Напомним, что "Факел" на старте группового этапа уступил "Зениту" и "Спартаку" на выезде с общей разний 0:5. "Крылья" же уступили в Москве "Спартаку", но обыграли дома "Зенит" со счётом 2:0.
  • Угловой
    4'
    "Факел" исполняет первый угловой, Акбашев подает от флажка, но оборона самарцев с угрозой справилась.
  • 2'
    Штрафной на левом фланге заработали "Крылья", Пиняев навесил на дальнюю штангу, но до мяча никому добраться не удалось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Факел" принимает "Крылья Советов". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 140
Факел 26.4% (37)
X 35% (49)
Крылья Советов 38.6% (54)
-1
выиграет Крылья Советов, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Крылья Советов
3.36
3.55
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Факел 0:0 Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Факел 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Факел
26.4% (37)
Ничья
35% (49)
Крылья Советов
38.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:2 Крылья Советов
18.6% (26)
2:1 Факел
13.6% (19)
0:1 Крылья Советов
10.7% (15)
1:0 Факел
7.1% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Крылья Советов
1.4% (2)
1:3 Крылья Советов
1.4% (2)
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