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История личных встреч
Факел
Крылья Советов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|1
|0.5
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.5
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дашаев Аслан
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|2.
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Зенит
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Урал
|Юшин Александр
|2
|Текстильщик
|Вазитдинов Рустам
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов
Исход игры
Факел
22.4% (13)
Ничья
43.1% (25)
Крылья Советов
34.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (25)
Меньше
56.14% (32)
Обе команды забьют
Да
80.7% (46)
Нет
19.3% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (21)
1:2 Крылья Советов
22.4% (13)
2:1 Факел
13.8% (8)
0:1 Крылья Советов
8.6% (5)
1:0 Факел
6.9% (4)
2:2 Ничья
5.2% (3)
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