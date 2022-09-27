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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Факел
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 58
Факел 22.4% (13)
X 43.1% (25)
Крылья Советов 34.5% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Крылья Советов
3.20
3.64
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Крылья Советов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 1 0.5
Цыпченко Дмитрий 1 0.5

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дашаев Аслан 1 0
Максимов Максим 1 0
Черняков Даниил 1 0
Морозов Евгений 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Текстильщик Вазитдинов Рустам 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Факел 22.4% (13)
    X 43.1% (25)
    Крылья Советов 34.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Крылья Советов
    3.20
    3.64
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Факел - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов

    Исход игры
    Факел
    22.4% (13)
    Ничья
    43.1% (25)
    Крылья Советов
    34.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (25)
    Меньше
    56.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (46)
    Нет
    19.3% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (21)
    1:2 Крылья Советов
    22.4% (13)
    2:1 Факел
    13.8% (8)
    0:1 Крылья Советов
    8.6% (5)
    1:0 Факел
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
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    Факел
    Крылья Советов
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