Первый тайм

12' Еще один удар от Промеса! Прямо-таки серия голевых моментов от команд. Пробивает прямо по центру голландец, и сфера в голкипера прилетает!

11' МОМЕНТ! Это было опасно! Только мы сказали о бездействии "Зенита", как тут же питерцы создают опасный момент! Кузяев справа в чужой штрафной оказался, после чего нанес выстрел в дальний угол. Мяч рядом со стойкой пролетел!

10' 10 минут отыграли на поле сейчас соперники. Мне кажется, что "Зенит" пока еще не смог войти в колею. Много ошибаются гости и воротам не угрожают.

8' Дуглас Сантос сейчас получает по ногам. Довольно болезненный удар для игрока. Но без травмы обходится дело тут. Можно игру продолжить.

7' Первый в матче угловой сейчас заработал "Спартак", но навес в центр штрафной был слишком простым. Питерцы с ним справились.

6' ПРОМЕС! Хлесткий и мощный удар Квинси, но прямо по центру. Куарезма справляется с угрозой и переводит сферу через планку, на угловой!