  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Meshkov V.
Спартак Москва
0:0
Первый тайм
Зенит
Прогнозы 191
Спартак Москва 29.8% (57)
X 15.7% (30)
Зенит 54.5% (104)
-1
выиграет Спартак Москва, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
3.95
4.30
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спартак Москва
Зенит

История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелёшин Павел 2 0.67
Промес Куинси 1 0.33
Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
Джикия Георгий 0 0
Игнатов Михаил Александрович 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 0.67
Дуглас Сантос 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пруцев Данил 2 0
Рыбус Мацей 1 0
Джикия Георгий 1 0
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 1
Ерохин Александр 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 2
3. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Зенит 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
3. Спартак Москва 0:0 0 - 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    12'
    Еще один удар от Промеса! Прямо-таки серия голевых моментов от команд. Пробивает прямо по центру голландец, и сфера в голкипера прилетает!
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТ! Это было опасно! Только мы сказали о бездействии "Зенита", как тут же питерцы создают опасный момент! Кузяев справа в чужой штрафной оказался, после чего нанес выстрел в дальний угол. Мяч рядом со стойкой пролетел!
  • 10'
    10 минут отыграли на поле сейчас соперники. Мне кажется, что "Зенит" пока еще не смог войти в колею. Много ошибаются гости и воротам не угрожают.
  • 8'
    Дуглас Сантос сейчас получает по ногам. Довольно болезненный удар для игрока. Но без травмы обходится дело тут. Можно игру продолжить.
  • Угловой
    7'
    Первый в матче угловой сейчас заработал "Спартак", но навес в центр штрафной был слишком простым. Питерцы с ним справились.
  • Опасный момент
    6'
    ПРОМЕС! Хлесткий и мощный удар Квинси, но прямо по центру. Куарезма справляется с угрозой и переводит сферу через планку, на угловой!
  • 5'
    Активно на первых минутах встречи себя проявляет "Спартак". Сразу виден настрой клуба и его заряженность показать на своем поле лучший футбол.
  • 4'
    Соболев сейчас получил удар по ноге. Оказался футболист на газоне. Медицинский штаб уже выскочил на поле, чтобы оказать помощь футболисту.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" предстали на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Зенита" предстали в небесно-голубом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Москве стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
    Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия);
    Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия);
    Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Кубку России. В рамках 3-го тура группового этапа турнира сойдутся лицом к лицу игроки московского «Спартака» и питерского «Зенита». Встреча состоится в Москве, на «Открытие Банк Арене».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 191
Спартак Москва 29.8% (57)
X 15.7% (30)
Зенит 54.5% (104)
-1
выиграет Спартак Москва, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
3.95
4.30
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Зенит

Исход игры
Спартак Москва
29.8% (57)
Ничья
15.7% (30)
Зенит
54.5% (104)
Тотал 2.5
Больше
75% (93)
Меньше
25% (31)
Обе команды забьют
Да
91.94% (114)
Нет
8.06% (10)
Популярный счёт
1:2 Зенит
27.7% (53)
1:1 Ничья
11.5% (22)
2:1 Спартак Москва
10.5% (20)
1:3 Зенит
5.8% (11)
2:2 Ничья
2.6% (5)
0:1 Зенит
2.1% (4)
0:2 Зенит
1% (2)
1:0 Спартак Москва
1% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спартак Москва
Зенит
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 