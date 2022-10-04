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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

СтавропольАгроСоюз
0:0
Первый тайм
Нефтехимик
Прогнозы 145
СтавропольАгроСоюз 17.2% (25)
X 8.3% (12)
Нефтехимик 74.5% (108)
0
выиграет Нефтехимик, со счетом 2:3
ДА
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СтавропольАгроСоюз
Ничья
Нефтехимик
30.00
7.10
1.13
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Новости LiveResult
СтавропольАгроСоюз
Нефтехимик

Бомбардиры внутри турнира

СтавропольАгроСоюз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каблахов Владислав 1 0.33
Саверский Владимир 1 0.33
Рымарь Владислав 1 0.33
_Zarochentsev A. 1 0.33
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

СтавропольАгроСоюз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Tigiev D. 0 1
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СтавропольАгроСоюз
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Спартак-Нальчик - СтавропольАгроСоюз 1:1 СтавропольАгроСоюз - Легион-Динамо 4:3 Ессентуки - СтавропольАгроСоюз 0:3 СтавропольАгроСоюз - Динамо Ставрополь 2:4
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Акрон 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1
Нефтехимик - Шинник 1:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    По флангу забросил Лайкин на ход Янушковскому, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 8'
    Со штрафного навесил Погожев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше Шоркин.
  • 7'
    Снова оказался Кантемир на газоне на фланге в борьбе против Черкеса. Снова исполнять стандарт будут хозяева.
  • 5'
    Диагональ исполнял Лайкин на левый фланг, но здесь добраться до мяча в борьбе с защитником не смог Котик.
  • 4'
    Убежал в контратаку по флангу Терехов и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 3'
    Прорвался к воротам соперника по центру Дворецков и скинул поперек на Котика, но тот в касание пробил точно в голкипера.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • 7'
    На фланге получил по ногам Кантемир в борьбе с Лайкиным. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на матч Кубка России, в котором встретятся "СтавропольАгроСоюз" и "Нефтехимик". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 145
СтавропольАгроСоюз 17.2% (25)
X 8.3% (12)
Нефтехимик 74.5% (108)
0
выиграет Нефтехимик, со счетом 2:3
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СтавропольАгроСоюз
Ничья
Нефтехимик
30.00
7.10
1.13
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч СтавропольАгроСоюз 0:0 Нефтехимик онлайн

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Прогнозы на матч СтавропольАгроСоюз 0:0 Нефтехимик

Исход игры
СтавропольАгроСоюз
17.8% (26)
Ничья
8.2% (12)
Нефтехимик
74% (108)
Тотал 2.5
Больше
55% (66)
Меньше
45% (54)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
1:2 Нефтехимик
33.6% (49)
0:2 Нефтехимик
14.4% (21)
0:1 Нефтехимик
13% (19)
1:1 Ничья
6.2% (9)
1:3 Нефтехимик
5.5% (8)
2:1 СтавропольАгроСоюз
2.7% (4)
1:0 СтавропольАгроСоюз
2.1% (3)
0:3 Нефтехимик
1.4% (2)
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