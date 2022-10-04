Первый тайм

9' По флангу забросил Лайкин на ход Янушковскому, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

8' Со штрафного навесил Погожев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше Шоркин.

7' Снова оказался Кантемир на газоне на фланге в борьбе против Черкеса. Снова исполнять стандарт будут хозяева.

5' Диагональ исполнял Лайкин на левый фланг, но здесь добраться до мяча в борьбе с защитником не смог Котик.

4' Убежал в контратаку по флангу Терехов и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

3' Прорвался к воротам соперника по центру Дворецков и скинул поперек на Котика, но тот в касание пробил точно в голкипера.