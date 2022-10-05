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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Черноморец Нв
0:0
Первый тайм
Енисей
Прогнозы 130
Черноморец Нв 19.2% (25)
X 12.3% (16)
Енисей 68.5% (89)
+1
выиграет Енисей, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Енисей
3.50
3.96
5.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Черноморец Нв
Енисей

История личных встреч

Черноморец Нв
Енисей

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гречкин Алексей 1 0.5
_Antonov A. 1 0.5
_Abakarov M. 1 0.5
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Кубань Холдинг 3:0 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Ротор 0:0 Динамо Ставрополь - Черноморец Нв 1:2
Спартак-Нальчик - Черноморец Нв 2:3 Черноморец Нв - Форте 2:2 Черноморец Нв - Дружба 2:0 Ессентуки - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Чайка 0:2 СКА-Ростов - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Динамо Ставрополь 1:0 Машук-КМВ - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 СКА-2 Хабаровск - Черноморец Нв 3:3 Чайка - Черноморец Нв 3:1 Легион-Динамо - Черноморец Нв 1:3 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Черноморец Нв - Дружба 5:1 Ессентуки - Черноморец Нв 0:6 Черноморец Нв - Динамо Ставрополь 3:0
Енисей
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2
Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    "Енисей" разными направлениями пытается продвигаться вперёд, но делается это на невысоких скоростях, что позволяет "Черноморцу" спокойно перемещаться в позиционной обороне.
  • Фол, нарушение
    16'
    Егоров теперь сфолил против Крюкова. Просто какой-то парад фолов начался в игре. В такой ситуации команды могут постепенно забыть о футболе.
  • Фол, нарушение
    15'
    Вышли хозяева поля на чужую половину, но тоже там потеряли мяч и нарушили правила - Абакаров был неправ. Но здесь "Енисей" контратаку разгонять явно не собирался.
  • Фол, нарушение
    14'
    Снова в середине поля гости нарушили правила, сорвав в зародыше контратаку соперника. Судья пока что сделал устное замечание, намекнув, что следующий подобный фол уже будет наказываться жёлтой карточкой.
  • 13'
    Самойлов протащил мяч к чужой штрафной площади по правому краю, после чего выполнял резкий пас в центр, но неточно получилось - два партнёра по команде были пойманы на противоходе.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ошиблись красноярцы при перепасовке на чужой половине поля. Попытались они сразу вернуть себе мяч в ответном отборе, но смогли только нарушить правила.
  • 11'
    Арустамян оказался сейчас с мячом по центральной оси, решив нанести удар по воротам метров с 27, но и этот его замысел прочитали, снова поставив блокшот.
  • 10'
    Постепенно "Енисей" начал захватывать инициативу в середине поля, доказывая свой статус фаворита этого матча. Новороссийцам придётся действовать на контратаках.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой в матче гости заработали на левом фланге. Последовал розыгрыш стандартного положения накоротке, но ничем опасным эта атака не закончилась.
  • 8'
    Арустамян в ответной атаке с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади, но его плотный удар с левой ноги пришёлся в защитника, который плотно против него отыграл.
  • 7'
    Костюков по левому флангу пытался за счёт дриблинга обострить игру "моряков", но не преуспел в своём начинании, потеряв мяч в борьбе с оппонентом.
  • 6'
    Прекрасный футбол обе команды демонстрируют на первых минутах, не задерживаясь в центральной зоне, стараясь максимально оперативно переводить мяч поближе к чужим воротам.
  • Опасный момент
    5'
    "Енисей" решил не отставать от соперников, проведя быструю контратаку левым флангом, откуда прошёл пас в центр в штрафную площадку и был удар от Чибисова со средней дистанции, но Фролкин в броске совершил спасение.
  • 4'
    "Черноморец" продолжает активно прессинговать соперников на чужой половине поля. Южане в этом поединке настроены максимально решительным образом.
  • Опасный момент
    3'
    Плотный дальний удар по воротам гостей последовал метров с 25, но Ребров среагировал и в левом от себя нижнем углу в броске достал мяч, парировав его в сторону.
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    • Опасный момент
      2'
      Хозяева сразу провели первую атаку по центральной оси, но Савицкому в последний момент удалось успеть выбить мяч из-под ног соперника. Рисковал защитник, но сыграл чисто в мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/32 финала пути регионов Фонбет Кубка России, в котором новороссийский "Черноморец" сыграет дома с красноярским "Енисеем".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 130
    Черноморец Нв 19.2% (25)
    X 12.3% (16)
    Енисей 68.5% (89)
    +1
    выиграет Енисей, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Енисей
    3.50
    3.96
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Черноморец Нв 0:0 Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:0 Енисей

    Исход игры
    Черноморец Нв
    19.2% (25)
    Ничья
    12.3% (16)
    Енисей
    68.5% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (64)
    Меньше
    46.67% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    31.5% (41)
    0:1 Енисей
    19.2% (25)
    1:1 Ничья
    11.5% (15)
    2:1 Черноморец Нв
    10.8% (14)
    0:2 Енисей
    8.5% (11)
    1:3 Енисей
    5.4% (7)
    1:0 Черноморец Нв
    2.3% (3)
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    Черноморец Нв
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