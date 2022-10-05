Арустамян оказался сейчас с мячом по центральной оси, решив нанести удар по воротам метров с 27, но и этот его замысел прочитали, снова поставив блокшот.

Ошиблись красноярцы при перепасовке на чужой половине поля. Попытались они сразу вернуть себе мяч в ответном отборе, но смогли только нарушить правила.

Самойлов протащил мяч к чужой штрафной площади по правому краю, после чего выполнял резкий пас в центр, но неточно получилось - два партнёра по команде были пойманы на противоходе.

Снова в середине поля гости нарушили правила, сорвав в зародыше контратаку соперника. Судья пока что сделал устное замечание, намекнув, что следующий подобный фол уже будет наказываться жёлтой карточкой.

Вышли хозяева поля на чужую половину, но тоже там потеряли мяч и нарушили правила - Абакаров был неправ. Но здесь "Енисей" контратаку разгонять явно не собирался.

Егоров теперь сфолил против Крюкова. Просто какой-то парад фолов начался в игре. В такой ситуации команды могут постепенно забыть о футболе.

"Енисей" разными направлениями пытается продвигаться вперёд, но делается это на невысоких скоростях, что позволяет "Черноморцу" спокойно перемещаться в позиционной обороне.

10' Постепенно "Енисей" начал захватывать инициативу в середине поля, доказывая свой статус фаворита этого матча. Новороссийцам придётся действовать на контратаках.

9' Первый угловой в матче гости заработали на левом фланге. Последовал розыгрыш стандартного положения накоротке, но ничем опасным эта атака не закончилась.

8' Арустамян в ответной атаке с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади, но его плотный удар с левой ноги пришёлся в защитника, который плотно против него отыграл.

7' Костюков по левому флангу пытался за счёт дриблинга обострить игру "моряков", но не преуспел в своём начинании, потеряв мяч в борьбе с оппонентом.

6' Прекрасный футбол обе команды демонстрируют на первых минутах, не задерживаясь в центральной зоне, стараясь максимально оперативно переводить мяч поближе к чужим воротам.

5' "Енисей" решил не отставать от соперников, проведя быструю контратаку левым флангом, откуда прошёл пас в центр в штрафную площадку и был удар от Чибисова со средней дистанции, но Фролкин в броске совершил спасение.

4' "Черноморец" продолжает активно прессинговать соперников на чужой половине поля. Южане в этом поединке настроены максимально решительным образом.