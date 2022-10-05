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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Кубань Холдинг
 
Позже
Уфа
Прогнозы 122
Кубань Холдинг 13.1% (16)
X 10.7% (13)
Уфа 76.2% (93)
0
выиграет Кубань Холдинг, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кубань Холдинг
Ничья
Уфа
5.30
3.92
3.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult

Бомбардиры внутри турнира

Кубань Холдинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаврищев Дмитрий 1 0.5
_Matyushenko I. 1 0.5
Шаповалов Руслан 1 (1) 0.5
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань Холдинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черноморец Нв - Кубань Холдинг 3:0 Кубань Холдинг - Легион-Динамо 1:0 Дружба - Кубань Холдинг 2:3 СКА-Ростов - Кубань Холдинг 0:3
Кубань Холдинг - Алания-2 2:0 Кубань Холдинг - Машук-КМВ 5:2 Чайка - Кубань Холдинг 1:1 Биолог-Новокубанск - Кубань Холдинг 2:1 Кубань Холдинг - Ротор 1:5 Спартак-Нальчик - Кубань Холдинг 2:0 Кубань Холдинг - Форте 2:1 Ессентуки - Кубань Холдинг 0:1 Кубань Холдинг - Чайка 1:0 Кубань Холдинг - Алания-2 5:0 Дружба - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - Анжи 1:0 Чайка - Кубань Холдинг 1:1 Кубань Холдинг - Спартак-Нальчик 0:3 Машук-КМВ - Кубань Холдинг 3:3 Кубань Холдинг - Легион-Динамо 1:0
Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1
Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Фонбет Кубку России. В рамках поединка 1/32 финала турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Кубани Холдинг» и «Уфы». Встреча состоится в Караваево, на стадионе «Урожай».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кубань Холдинг - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 122
Кубань Холдинг 13.1% (16)
X 10.7% (13)
Уфа 76.2% (93)
0
выиграет Кубань Холдинг, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кубань Холдинг
Ничья
Уфа
5.30
3.92
3.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Кубань Холдинг - Уфа онлайн

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Прогнозы на матч Кубань Холдинг - Уфа

Исход игры
Кубань Холдинг
13.8% (17)
Ничья
10.6% (13)
Уфа
75.6% (93)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
1:2 Уфа
39.8% (49)
0:1 Уфа
17.9% (22)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:1 Кубань Холдинг
9.8% (12)
0:2 Уфа
8.1% (10)
1:3 Уфа
3.3% (4)
1:0 Кубань Холдинг
2.4% (3)
0:3 Уфа
1.6% (2)
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