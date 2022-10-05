Кубань Холдинг

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к Фонбет Кубку России. В рамках поединка 1/32 финала турнира сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Караваево, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!