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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Ротор
 
Позже
Шинник
Прогнозы 51
Ротор 64.7% (33)
X 17.6% (9)
Шинник 17.6% (9)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Шинник

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
КФ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КФ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 1 1
Сафронов Илья 1 1
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СКА-Ростов - Ротор 1:0 Ротор - Динамо Ставрополь 3:1 Черноморец Нв - Ротор 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2
Ротор - Легион-Динамо 5:1 Дружба - Ротор 3:3 Ротор - Алания-2 0:1 Кубань Холдинг - Ротор 1:5 Ротор - Биолог-Новокубанск 2:1 Ротор - Машук-КМВ 2:1 Спартак-Нальчик - Ротор 0:2 Ротор - Форте 2:0 Машук-КМВ - Ротор 1:1 Ротор - Динамо Ставрополь 3:0 Текстильщик - Ротор 1:3 Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0
Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0
Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ротор 64.7% (33)
    X 17.6% (9)
    Шинник 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Шинник

    Исход игры
    Ротор
    65.4% (34)
    Ничья
    17.3% (9)
    Шинник
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    30.8% (16)
    1:0 Ротор
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:2 Шинник
    5.8% (3)
    2:0 Ротор
    3.8% (2)
    0:2 Шинник
    3.8% (2)
    0:1 Шинник
    3.8% (2)
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