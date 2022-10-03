История личных встреч
Ротор
Шинник
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|1
|1
|Сафронов Илья
|1
|1
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СКА-Ростов - Ротор 1:0 Ротор - Динамо Ставрополь 3:1 Черноморец Нв - Ротор 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2
Ротор - Легион-Динамо 5:1 Дружба - Ротор 3:3 Ротор - Алания-2 0:1 Кубань Холдинг - Ротор 1:5 Ротор - Биолог-Новокубанск 2:1 Ротор - Машук-КМВ 2:1 Спартак-Нальчик - Ротор 0:2 Ротор - Форте 2:0 Машук-КМВ - Ротор 1:1 Ротор - Динамо Ставрополь 3:0 Текстильщик - Ротор 1:3 Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0
Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0
Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Пари НН
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Локомотив Москва
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Ростов
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Динамо Москва
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Оренбург
|Титков Николай
|1 1
Прогнозы на матч Ротор - Шинник
Исход игры
Ротор
65.4% (34)
Ничья
17.3% (9)
Шинник
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
2:1 Ротор
30.8% (16)
1:0 Ротор
17.3% (9)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:2 Шинник
5.8% (3)
2:0 Ротор
3.8% (2)
0:2 Шинник
3.8% (2)
0:1 Шинник
3.8% (2)
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