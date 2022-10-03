История личных встреч
Звезда Санкт-Петербург
Велес Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Великородный Дмитрий
|1
|0.5
|Першин Никита
|1
|0.5
|_Evsyutin S. S.
|1 (1)
|0.5
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2
Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Локомотив-Казанка 3:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:2 Звезда Санкт-Петербург - Муром 1:2 Волна Нижегородская область - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Динамо-2 Москва 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Пари НН
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Локомотив Москва
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Ростов
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Динамо Москва
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Оренбург
|Титков Николай
|1 1
Прогнозы на матч Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва
Исход игры
Звезда Санкт-Петербург
19.1% (9)
Ничья
17% (8)
Велес Москва
63.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.04% (16)
Меньше
65.96% (31)
Обе команды забьют
Да
48.94% (23)
Нет
51.06% (24)
Популярный счёт
0:1 Велес Москва
29.8% (14)
1:2 Велес Москва
25.5% (12)
1:1 Ничья
17% (8)
1:0 Звезда Санкт-Петербург
8.5% (4)
2:1 Звезда Санкт-Петербург
6.4% (3)
0:2 Велес Москва
6.4% (3)
2:0 Звезда Санкт-Петербург
4.3% (2)
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