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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Звезда Санкт-Петербург
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 47
Звезда Санкт-Петербург 19.1% (9)
X 17% (8)
Велес Москва 63.8% (30)
Все прогнозы

История личных встреч

Звезда Санкт-Петербург
Велес Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ВДЗЗ
0:3
ВДЗЗ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Великородный Дмитрий 1 0.5
Першин Никита 1 0.5
_Evsyutin S. S. 1 (1) 0.5
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2
Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Локомотив-Казанка 3:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:2 Звезда Санкт-Петербург - Муром 1:2 Волна Нижегородская область - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Динамо-2 Москва 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Звезда Санкт-Петербург 19.1% (9)
    X 17% (8)
    Велес Москва 63.8% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва

    Исход игры
    Звезда Санкт-Петербург
    19.1% (9)
    Ничья
    17% (8)
    Велес Москва
    63.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    0:1 Велес Москва
    29.8% (14)
    1:2 Велес Москва
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:0 Звезда Санкт-Петербург
    8.5% (4)
    2:1 Звезда Санкт-Петербург
    6.4% (3)
    0:2 Велес Москва
    6.4% (3)
    2:0 Звезда Санкт-Петербург
    4.3% (2)
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    Велес Москва
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