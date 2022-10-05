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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо СПб
 
Позже
Алания
Прогнозы 122
Динамо СПб 7.4% (9)
X 4.1% (5)
Алания 88.5% (108)
-1
выиграет Динамо СПб, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо СПб
Ничья
Алания
5.80
4.40
4.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Динамо СПб
Алания

История личных встреч

Динамо СПб
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо СПб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо СПб
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо СПб - Зенит-2 1:1 Ядро - Динамо СПб 2:2 Зоркий - Динамо СПб 3:1 Динамо СПб - Ленинградец 1:0
Динамо СПб - Ленинградец 0:2 Луки-Энергия - Динамо СПб 1:1 Динамо СПб - Балтика-БФУ 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Динамо СПб - Великий Новгород 1:0 Луки-Энергия - Динамо СПб 3:2 Зенит-2 - Динамо СПб 1:1 Динамо СПб - Ядро 1:0 Родина-М - Динамо СПб 0:1 Динамо СПб - Енисей-2 2:0 Енисей-2 - Динамо СПб 0:0 Динамо СПб - Муром 0:2 Волна Нижегородская область - Динамо СПб 2:0 Динамо СПб - Динамо-2 Москва 3:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Динамо СПб - Локомотив-Казанка 1:1
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2
Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо СПб - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 122
    Динамо СПб 7.4% (9)
    X 4.1% (5)
    Алания 88.5% (108)
    -1
    выиграет Динамо СПб, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо СПб
    Ничья
    Алания
    5.80
    4.40
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Динамо СПб - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо СПб - Алания

    Исход игры
    Динамо СПб
    8% (10)
    Ничья
    4% (5)
    Алания
    88% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.07% (81)
    Меньше
    31.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    47.2% (59)
    0:2 Алания
    14.4% (18)
    1:3 Алания
    9.6% (12)
    0:1 Алания
    9.6% (12)
    2:1 Динамо СПб
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 Динамо СПб
    2.4% (3)
    0:3 Алания
    1.6% (2)
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