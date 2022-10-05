Активно работает на бровке Дмитрий Парфёнов, требуя от своих подопечных не прижиматься к воротам. Действительно, уже около пяти минут команда из Долгопрудного актино трудится у чужой штрафной.

Аилтон Алмейда получил мяч в центре поля, устремился в сторону штрафной площадки, а потом нанёс удар, который точным не получился.

И всё-таки доигрались гости, допустив результативную ошибку. В принципе, к этому всё и шло. Теперь будем смотреть за реакцией "Родины".

Не останавливается на достигнутом "Космос". Проводит очередную атаку через центр, которую завершает ударом, но чуть выше цели пролетает круглый.

Не может собраться московский клуб. Игра в пас абсолютно не получается, а попытки выйти в атаку через заброс завершаются неудачей.

Никита Голдобин увидел рывок Александра Безчаснюка по правому флангу и выполнил передачу, которую прервал Никита Дронов. Аут для "Родины".

Егор Пономарёв получил по ногам около центрального круга, после чего быстро разыграл стандарт, выполнив заброс в штрафную, но партнёров не нашёл.

Артём Кузин обыграл один в один Михаила Мальцева на левом фланге, а потом выполнил подачу, которую свёл на нет Дмитрий Баринов.

Треть тайма отыграли команды. На первых минутах "Родина" больше работала с мячом, а в последние минуты "Космос" стал действовать смелее, чаще появляясь на чужой половине поля.

"Космос" не сумел должным образом распорядиться стандартным положением, проиграв борьбу на втором этаже. Но зато подбор оставил за собой.

После пяти минут соотношение владения мячом было 20 на 80%, а сейчас "Космос" исправил ситуацию, уже 44 на 56%.

10' Очень быстро "Родина" переходит центра поля, а потом уже сталкивается с трудностями. В центре хозяева не оставляют пространства, а фланги у гостей пока не работают.

8' Аилтон Алмейда решился на удар с дальней дистанции, после которого мяч не добрался до владений Амира Фаттахова, встретившись с Артуром Саркисовым.

7' Нравится то, что хозяева не отсиживаются в обороне, а после отбора мяча сразу же бегут в атаку, но из-за численного перевеса соперника не завершают выпады ударами.

6' Алексей Рогов взял игру на себя и попытался добраться до штрафной через центр. Одного соперника прошёл, а потом был остановлен.

5' На первых минутах "Родина" больше работает с мячом, но опасными моментами пока не балует. "Космос" компактно располагается на своей части поля.

4' Михаил Мальцев выполнил вбрасывание из-за боковой на Жозе Маурисио, который потерял мяч, оказавшись под давлением Анатолия Немченко, но атаку развить "Космосу" не удалось, произошла ошибка в передаче.

3' Амур Калмыков выполнил подачу, закрутив мяч в ворота, но Амир Фаттахов оказался к этому готов, зафиксировав игровой снаряд.

2' Александр Безчаснюк поддержал атаку правым флангом, но не успел выполнить подачу, оказавшись на газоне. Михаил Осинов нарушил правила.