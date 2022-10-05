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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Космос Долгопрудный
1:0
Первый тайм
Родина Москва

Ход матча

19'
1:0
Прогнозы 119
Космос Долгопрудный 32.8% (39)
X 24.4% (29)
Родина Москва 42.9% (51)
0
выиграет Родина Москва, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Космос Долгопрудный
Ничья
Родина Москва
4.00
3.90
3.85
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Новости LiveResult
Родина Москва

Бомбардиры внутри турнира

Космос Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осинов Михаил 1 0.33
Рогов Алексей 1 0.33
Смирнов Олег 1 0.33
Альшанский Валерий 1 0.33
_Popovich A. 1 0.33
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Космос Долгопрудный
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Космос Долгопрудный - Зенит Пенза 2:0 Космос Долгопрудный - Сахалин 3:0
Родина Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2
Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Не может собраться московский клуб. Игра в пас абсолютно не получается, а попытки выйти в атаку через заброс завершаются неудачей. 
  • 27'
    Не останавливается на достигнутом "Космос". Проводит очередную атаку через центр, которую завершает ударом, но чуть выше цели пролетает круглый. 
  • 26'
    И всё-таки доигрались гости, допустив результативную ошибку. В принципе, к этому всё и шло. Теперь будем смотреть за реакцией "Родины". 
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! 
  • 23'
    Аилтон Алмейда получил мяч в центре поля, устремился в сторону штрафной площадки, а потом нанёс удар, который точным не получился. 
  • 22'
    Активно работает на бровке Дмитрий Парфёнов, требуя от своих подопечных не прижиматься к воротам. Действительно, уже около пяти минут команда из Долгопрудного актино трудится у чужой штрафной. 
  • 21'
    Стремительную атаку левым флангом удалось провести хозяевам, которую прострелом завершил Михаил Осинов, но Никита Голдобин оказался первым на мяче, закрыв Дмитрия Владимирова. 
  • 20'
    После пяти минут соотношение владения мячом было 20 на 80%, а сейчас "Космос" исправил ситуацию, уже 44 на 56%. 
  • 18'
    Дмитрий Баринов впервые по-настоящему вступил в игру, зафиксировав игровой снаряд после дальнего удара Артёма Кузина. 
  • 17'
    "Космос" не сумел должным образом распорядиться стандартным положением, проиграв борьбу на втором этаже. Но зато подбор оставил за собой. 
  • Угловой
    16'
    Наступление хозяев левым флангом привело к назначению угловой удара, первого в матче. 
  • 15'
    Треть тайма отыграли команды. На первых минутах "Родина" больше работала с мячом, а в последние минуты "Космос" стал действовать смелее, чаще появляясь на чужой половине поля. 
  • 13'
    Артём Кузин обыграл один в один Михаила Мальцева на левом фланге, а потом выполнил подачу, которую свёл на нет Дмитрий Баринов. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Егор Пономарёв получил по ногам около центрального круга, после чего быстро разыграл стандарт, выполнив заброс в штрафную, но партнёров не нашёл. 
  • 11'
    Никита Голдобин увидел рывок Александра Безчаснюка по правому флангу и выполнил передачу, которую прервал Никита Дронов. Аут для "Родины". 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Очень быстро "Родина" переходит центра поля, а потом уже сталкивается с трудностями. В центре хозяева не оставляют пространства, а фланги у гостей пока не работают. 
    • 8'
      Аилтон Алмейда решился на удар с дальней дистанции, после которого мяч не добрался до владений Амира Фаттахова, встретившись с Артуром Саркисовым. 
    • 7'
      Нравится то, что хозяева не отсиживаются в обороне, а после отбора мяча сразу же бегут в атаку, но из-за численного перевеса соперника не завершают выпады ударами. 
    • 6'
      Алексей Рогов взял игру на себя и попытался добраться до штрафной через центр. Одного соперника прошёл, а потом был остановлен. 
    • 5'
      На первых минутах "Родина" больше работает с мячом, но опасными моментами пока не балует. "Космос" компактно располагается на своей части поля. 
    • 4'
      Михаил Мальцев выполнил вбрасывание из-за боковой на Жозе Маурисио, который потерял мяч, оказавшись под давлением Анатолия Немченко, но атаку развить "Космосу" не удалось, произошла ошибка в передаче. 
    • 3'
      Амур Калмыков выполнил подачу, закрутив мяч в ворота, но Амир Фаттахов оказался к этому готов, зафиксировав игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Александр Безчаснюк поддержал атаку правым флангом, но не успел выполнить подачу, оказавшись на газоне. Михаил Осинов нарушил правила. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала Фонбет Кубка России, в котором сойдутся "Космос" и "Родина". Комментирует Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 119
    Космос Долгопрудный 32.8% (39)
    X 24.4% (29)
    Родина Москва 42.9% (51)
    0
    выиграет Родина Москва, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Космос Долгопрудный
    Ничья
    Родина Москва
    4.00
    3.90
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Космос Долгопрудный 1:0 Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Космос Долгопрудный 1:0 Родина Москва

    Исход игры
    Космос Долгопрудный
    33.3% (40)
    Ничья
    24.2% (29)
    Родина Москва
    42.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    1:2 Родина Москва
    20% (24)
    1:0 Космос Долгопрудный
    15.8% (19)
    2:1 Космос Долгопрудный
    15% (18)
    0:1 Родина Москва
    15% (18)
    0:2 Родина Москва
    5.8% (7)
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    Космос Долгопрудный
    Родина Москва
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