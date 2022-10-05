  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Брянск
0:0
Первый тайм
Арсенал Тула
Прогнозы 144
Динамо Брянск 11.1% (16)
X 6.9% (10)
Арсенал Тула 81.9% (118)
0
выиграет Арсенал Тула, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Брянск
Ничья
Арсенал Тула
5.00
3.90
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Динамо Брянск
Арсенал Тула

История личных встреч

Динамо Брянск
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопатин Даниил 2 0.67
Молчанов Дмитрий 1 0.33
_Olenev A. 1 0.33
_Medvedev A. 1 0.33
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Брянск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рязань - Динамо Брянск 2:0 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0 Сахалинец - Динамо Брянск 1:2
Динамо Брянск - Строгино 3:1 Динамо Брянск - Сахалин 2:0 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Квант - Динамо Брянск 0:3 Динамо Брянск - Спартак Тамбов 3:1 Строгино - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Квант 2:1 Авангард Курск - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Рязань 0:0 Пересвет Домодедово - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Родина-2 Москва 1:1 Динамо Брянск - Арсенал-2 Тула 4:0 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 2:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Динамо Брянск - Строгино 1:0 Химки-2 - Динамо Брянск 3:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1
Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    42'
    Алиев и Яковлев разогнали атаку по правому флангу, далее Михаил выполнил подачу в центр штрафной площади на Степанова, Луппа в борьбе с соперником головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Деспотович оказался первым на подборе и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 41'
    Пикатов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр к линии вратарской на Молчанова, Мельников оказался первым на мяче и выбил мяч в аут. 
  • 40'
    Казимир выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Медведева, Артём выполнил подачу в центр штрафной, совсем немного не хватило Оленёву, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 39'
    Из центра поля последовал заброс на ход Оленёву по правой половине поля, Александр под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 38'
    Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, видимо по итогам первой половины матча "Динамо-Брянск" и "Арсенал" не порадуют нас забитыми голами. 
  • 37'
    Мельников с левого фланга выполнил передачу к угловому флажку, Бакалюк в свою очередь выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Деспотович под давлением Мельникова пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 36'
    Померко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 35'
    С правого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади "Динамо", Сухорученко грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Судья
    34'
    Начинают у нас постепенно закипать страсти на поле. Новиков повздорил немного с Мануйловым, но Ярослав Хромей быстро всех успокоил. 
  • 33'
    Казимир совершил рывок вперёд по правому флангу, Ставпец грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 32'
    Степанов при проходе вперёд по левому флангу отыгрался со Ставпецом, но затем Данил под давлением соперника от лицевой линии поля выполнил безадресную передачу на ближний угол вратарской. 
  • 31'
    Деспотович выполнил неудачную передачу на ход Алиеву по правому флангу, Дрогунов оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 30'
    Померко с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Сухорученко грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Медведев в центре поля в борьбе за мяч зацепил Ставпеца. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 28'
    Ставпец при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Яковлевым, а затем Александр пробил на исполнение по воротам от линии штрафной площади, Сухорученко поймал мяч без всякого труда. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      27'
      Угловой игроки "Арсенала" разыграли довольно неудачно, пока что стандарты у обеих команд совсем не работают. 
    • 26'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Ставпецу по центру, Александр убежал к левому углу штрафников площади, но его всё же накрыл Медведев, который выбил мяч на угловой. 
    • 25'
      Дрогунов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 24'
      Пикатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Арсенала" разрядили обстановку у своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Бакалюк на правом фланге нарушил правила против Медведева. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 22'
      Деспотович пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел довольно высоко. 
    • 21'
      Около трёх тысяч болельщиков собралось сегодня в Брянске, для команды Второй лиги это довольно неплохо. 
    • 20'
      Из центра поля последовал заброс на ход Деспотовичу по правому флангу, Пикатов накрыл форварда "Арсенала" и выбил мяч в аут. 
    • 19'
      Оленёв пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 18'
      Мельников с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Арсенала" и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 17'
      Пикатов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники тульского клуба также сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 16'
      Деспотович выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Яковлев в свою очередь попытался выполнить прострел в центр штрафной, Фомичёв накрыл соперника и перехватил мяч. 
    • 15'
      Казимир с правого фланга выполнил безадресный заброс в центр штрафной площади, получился подарок для Шамова. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Мельников в центральном круге нарушил правила против Оленёва. На этот раз игроки "Динамо" уже не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Пикатов вновь разогнал атаку по левому флангу, удалось в итоге Дмитрию протолкнуть мяч на левый угол штрафной площади, Молчанов пробил по воротам, Шамов был на месте. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Мельников в центре поля нарушил правила против Оленёва. Игроки "Динамо" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот "Динамо". Степанов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Деспотович головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Новиков в центре поля нарушил правила против Яковлева. Игроки "Арсенала" быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Арсенала". Пикатов выполнил подачу в центр штрафной площади, Оленёв головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шамову. 
    • 8'
      Пикатов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Офсайд
      7'
      Из центра поля последовал заброс на ход Мельникову по правому флангу, Никита забрался в офсайд. 
    • Опасный момент
      6'
      Бакалюк выполнил передачу на ход Степанову по левому флангу, Данил от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Алиев головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 5'
      Большаков со стандарта неудачно пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Динамо", которую грамотно выстроил Сухорученко. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Новиков на своей половине поля нарушил правила против Яковлева. Игроки "Арсенала" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 3'
      "Арсенал" достаточно активно начинает матч, но конечно же и "Динамо-Брянск" показывает, что готово без проблем поиграть от обороны. 
    • 2'
      В Брянске сегодня на трибунах собралось не так много болельщиков, но при этом они стараются активно поддерживать свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Кубке России уже случилось несколько сенсаций, в частности из турнира вылетели "СКА-Хабаровск" и казанский "Рубин". Кто знает, быть может и в Брянске произойдёт сенсация, если "Арсенал" недооценит своего соперника. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Ярослав Хромей из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Диловар Джабборов из Рыльска и Артём Перов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Ваге Чичилян из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/32 финала Кубка России между "Динамо-Брянск" и тульским "Арсеналом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 144
    Динамо Брянск 11.1% (16)
    X 6.9% (10)
    Арсенал Тула 81.9% (118)
    0
    выиграет Арсенал Тула, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Брянск
    Ничья
    Арсенал Тула
    5.00
    3.90
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Динамо Брянск 0:0 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Динамо Брянск 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Динамо Брянск
    11.1% (16)
    Ничья
    6.9% (10)
    Арсенал Тула
    81.9% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (86)
    Меньше
    28.33% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    48.6% (70)
    0:1 Арсенал Тула
    9.7% (14)
    0:2 Арсенал Тула
    7.6% (11)
    1:3 Арсенал Тула
    6.3% (9)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    2:1 Динамо Брянск
    2.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Брянск
    Арсенал Тула
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     