Первый тайм

42' Алиев и Яковлев разогнали атаку по правому флангу, далее Михаил выполнил подачу в центр штрафной площади на Степанова, Луппа в борьбе с соперником головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Деспотович оказался первым на подборе и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

41' Пикатов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр к линии вратарской на Молчанова, Мельников оказался первым на мяче и выбил мяч в аут.

40' Казимир выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Медведева, Артём выполнил подачу в центр штрафной, совсем немного не хватило Оленёву, чтобы головой пробить по воротам.

39' Из центра поля последовал заброс на ход Оленёву по правой половине поля, Александр под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

38' Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, видимо по итогам первой половины матча "Динамо-Брянск" и "Арсенал" не порадуют нас забитыми голами.

37' Мельников с левого фланга выполнил передачу к угловому флажку, Бакалюк в свою очередь выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Деспотович под давлением Мельникова пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.