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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Владивосток
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 130
Динамо Владивосток 9.2% (12)
X 6.2% (8)
СКА-Хабаровск 84.6% (110)
0
выиграет СКА-Хабаровск, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Владивосток
Ничья
СКА-Хабаровск
4.00
3.55
3.70
Все Коэффициенты
Динамо Владивосток
СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Baev A. 2 1
_Dudkin S. 1 0.5
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Балашиха - Динамо Владивосток 2:1 Сатурн - Динамо Владивосток 2:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 1:3 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 1:0
Динамо Владивосток - Иртыш Омск 2:1 Динамо Владивосток - Сатурн 0:2 Динамо Владивосток - Балашиха 3:0 Динамо Владивосток - Новосибирск 1:1 Химки-2 - Динамо Владивосток 2:1 ФК Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Калуга 1:1 Динамо Владивосток - Салют 2:2 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:4 Сокол - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - Знамя Ногинск 3:0 Динамо Владивосток - Коломна 2:1 Динамо Владивосток - Строгино 0:0 Химки-2 - Динамо Владивосток 5:1 Динамо Владивосток - Саранск 3:3 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1
Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 130
    Динамо Владивосток 9.2% (12)
    X 6.2% (8)
    СКА-Хабаровск 84.6% (110)
    0
    выиграет СКА-Хабаровск, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Владивосток
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    4.00
    3.55
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Динамо Владивосток
    9.8% (13)
    Ничья
    6.1% (8)
    СКА-Хабаровск
    84.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (63)
    Нет
    47.5% (57)
    Популярный счёт
    1:2 СКА-Хабаровск
    33.3% (44)
    0:1 СКА-Хабаровск
    27.3% (36)
    0:2 СКА-Хабаровск
    12.1% (16)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    2:1 Динамо Владивосток
    3.8% (5)
    1:3 СКА-Хабаровск
    3.8% (5)
    2:0 Динамо Владивосток
    1.5% (2)
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    СКА-Хабаровск
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