Бомбардиры внутри турнира
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Baev A.
|2
|1
|_Dudkin S.
|1
|0.5
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Владивосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Балашиха - Динамо Владивосток 2:1 Сатурн - Динамо Владивосток 2:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 1:3 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 1:0
Динамо Владивосток - Иртыш Омск 2:1 Динамо Владивосток - Сатурн 0:2 Динамо Владивосток - Балашиха 3:0 Динамо Владивосток - Новосибирск 1:1 Химки-2 - Динамо Владивосток 2:1 ФК Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Калуга 1:1 Динамо Владивосток - Салют 2:2 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:4 Сокол - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - Знамя Ногинск 3:0 Динамо Владивосток - Коломна 2:1 Динамо Владивосток - Строгино 0:0 Химки-2 - Динамо Владивосток 5:1 Динамо Владивосток - Саранск 3:3 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1
Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Пари НН
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Локомотив Москва
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Ростов
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Динамо Москва
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Оренбург
|Титков Николай
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск
Исход игры
Динамо Владивосток
8.2% (5)
Ничья
6.6% (4)
СКА-Хабаровск
85.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
52.63% (30)
Нет
47.37% (27)
Популярный счёт
1:2 СКА-Хабаровск
36.1% (22)
0:1 СКА-Хабаровск
26.2% (16)
0:2 СКА-Хабаровск
13.1% (8)
1:1 Ничья
6.6% (4)
2:1 Динамо Владивосток
3.3% (2)
1:3 СКА-Хабаровск
3.3% (2)
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