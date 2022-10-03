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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Волга Ульяновск
 
Позже
Рубин
Прогнозы 48
Волга Ульяновск 10.4% (5)
X 10.4% (5)
Рубин 79.2% (38)
Все прогнозы

История личных встреч

Волга Ульяновск
Рубин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2
Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Оренбург Титков Николай 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Волга Ульяновск 10.4% (5)
    X 10.4% (5)
    Рубин 79.2% (38)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Рубин

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    10.2% (5)
    Ничья
    10.2% (5)
    Рубин
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    32.7% (16)
    0:1 Рубин
    26.5% (13)
    0:2 Рубин
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:0 Волга Ульяновск
    4.1% (2)
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