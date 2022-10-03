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История личных встреч
Волга Ульяновск
Рубин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0
Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2
Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|7
|2.
|Пари НН
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Локомотив Москва
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Ростов
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Динамо Москва
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Динамо Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торпедо Москва
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|4
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Оренбург
|Титков Николай
|1 1
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Рубин
Исход игры
Волга Ульяновск
10.2% (5)
Ничья
10.2% (5)
Рубин
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
48.94% (23)
Нет
51.06% (24)
Популярный счёт
1:2 Рубин
32.7% (16)
0:1 Рубин
26.5% (13)
0:2 Рубин
16.3% (8)
1:1 Ничья
10.2% (5)
1:0 Волга Ульяновск
4.1% (2)
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