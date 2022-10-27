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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 11324
Ницца
2:1
Конец матча
Партизан
0'
1:0
29' Гол
Пепе Николя
1:1
74' Гол
Гомеш Рикарду
2:1
77' Гол
Лемина Марио
90' Желтая карточка
Лемина Марио
90'+5
2:1. Гол Марио Лемина (видео). Л...
1:1. Гол Рикарду Гомеша (видео)....
1:0. Гол Николя Пепе (видео). Ли...

Ход матча

29'
Пепе Николя
1:0
46'
 
Белич Кристиян
Фейса Любомир
61'
 
Павлович Андрия
Траоре Хамиду
71'
 
Лутовац Александар
Диабате Фуссейни
71'
 
Терзич Никола
Мениг Квинси
74'
1:1
Гомеш Рикарду
77'
Лемина Марио
(Тюрам Кефрен)
2:1
81'
Бека Бека Алексис
Тюрам Кефрен
 
81'
Менди Антуан
Аталь Юсеф
 
86'
 
Баждар Самед
Гомеш Рикарду
89'
Вити Маттиа
Пепе Николя
 
90'
Лемина Марио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 127
Ницца 75.6% (96)
X 17.3% (22)
Партизан 7.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
41
Попович
Александар
17
Живкович
Марко
II
6
Маркович
Светозар
5
Вуячич
Игор
72
Урошевич
Слободан
8
Траоре
Хамиду
15
Фейса
Любомир
10
Натхо
Бибрас
9
Мениг
Квинси
11
Гомеш
Рикарду
18
Диабате
Фуссейни
Ницца
4-4-2
Партизан
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Партизан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепе Николя 2 0.29
Брайан Джо 1 0.14
Лемина Марио 1 0.14
Диоп Софьян 1 0.14
Бека Бека Алексис 1 0.14
Клод-Морис Алексис 1 0.14
Делор Анди 1 (1) 0.14
Тюрам Кефрен 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 6 0.86
Диабате Фуссейни 5 0.71
Урошевич Слободан 2 0.29
Андраде Патрик 1 0.14
Маркович Светозар 1 0.14
Натхо Бибрас 0 0
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Данте Бонфим 2 0
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Тодибо Жан-Клер 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Лемина Марио 1 0
Булка Марцин 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 3 1
Натхо Бибрас 3 0
Урошевич Слободан 2 0
Живкович Марко II 2 0
Фейса Любомир 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Маркович Светозар 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2
Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1
Партизан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Партизан - Явор Иваньица 3:3 Партизан - Напредак 1:0 Партизан - Чукарички 3:2 Партизан - Кёльн 2:0
Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Партизан Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Кёльн Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Словацко Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Словацко Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Кёльн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Пепе Николя бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Ницца 75.6% (96)
    X 17.3% (22)
    Партизан 7.1% (9)
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    Прогнозы на матч Ницца 2:1 Партизан

    Исход игры
    Ницца
    75.6% (96)
    Ничья
    17.3% (22)
    Партизан
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (62)
    Меньше
    49.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    67.48% (83)
    Нет
    32.52% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    44.1% (56)
    1:0 Ницца
    22% (28)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    2:0 Ницца
    7.9% (10)
    1:2 Партизан
    3.9% (5)
    0:1 Партизан
    1.6% (2)
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