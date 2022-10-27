Тур: 5. Стадион: Альянц Ривьера. Зрители: 11324
0'
1:0
29' ГолПепе Николя
1:1
74' ГолГомеш Рикарду
2:1
77' ГолЛемина Марио
90' Желтая карточкаЛемина Марио
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
29'
1:0
74'
1:1
77'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрич Гордан
История личных встреч
Ницца
Партизан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепе Николя
|2
|0.29
|Брайан Джо
|1
|0.14
|Лемина Марио
|1
|0.14
|Диоп Софьян
|1
|0.14
|Бека Бека Алексис
|1
|0.14
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.14
|Делор Анди
|1 (1)
|0.14
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|6
|0.86
|Диабате Фуссейни
|5
|0.71
|Урошевич Слободан
|2
|0.29
|Андраде Патрик
|1
|0.14
|Маркович Светозар
|1
|0.14
|Натхо Бибрас
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Живкович Марко II
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|3
|1
|Натхо Бибрас
|3
|0
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Живкович Марко II
|2
|0
|Фейса Любомир
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Маркович Светозар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2
Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1
Партизан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Партизан - Явор Иваньица 3:3 Партизан - Напредак 1:0 Партизан - Чукарички 3:2 Партизан - Кёльн 2:0
Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Партизан
Исход игры
Ницца
75.6% (96)
Ничья
17.3% (22)
Партизан
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
67.48% (83)
Нет
32.52% (40)
Популярный счёт
2:1 Ницца
44.1% (56)
1:0 Ницца
22% (28)
1:1 Ничья
16.5% (21)
2:0 Ницца
7.9% (10)
1:2 Партизан
3.9% (5)
0:1 Партизан
1.6% (2)
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