  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1949
Вадуц
1:2
Конец матча
АЗ Алкмар
0'
0:1
50' Гол
Керкез Милош
50' Желтая карточка
Иодис Кевин
52' Желтая карточка
Сугавара Юкинари
71' Желтая карточка
Базур Рихедли
0:2
75' Гол
Ван Бредероде Мирон
1:2
77' Гол
Хаслер Николас
83' Желтая карточка
Ульрих Дарио
90'+4

Ход матча

50'
0:1
Керкез Милош
(Рейндерс Тиджани)
50'
Иодис Кевин
 
52'
 
Сугавара Юкинари
60'
 
Базур Рихедли
Рейндерс Тиджани
64'
Чичек Тунахан
Зуттер Мануэль
 
64'
Фер Фабио
Гоэльцер Антони
 
71'
 
Базур Рихедли
73'
Джокич Деян
Хадзи Мерлин
 
73'
Хаслер Николас
Добрас Кристиан
 
74'
 
Ван Бредероде Мирон
Карлссон Йеспер
75'
0:2
Ван Бредероде Мирон
(Класи Йорди)
77'
Хаслер Николас
1:2
78'
Растодер Элмин
Гаич Милан
 
83'
Ульрих Дарио
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 124
Вадуц 4.8% (6)
X 7.3% (9)
АЗ Алкмар 87.9% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
23
Ульрих
Дарио
21
Джемайли
Арбенит
13
Иодис
Кевин
3
Гоэльцер
Антони
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
77
Добрас
Кристиан
7
Хадзи
Мерлин
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
11
Карлссон
Йеспер
III
Вадуц
4-3-3
АЗ Алкмар
4-3-3

История личных встреч

Вадуц
АЗ Алкмар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.27
Сасере Франклин 3 0.27
Гассер Седрик 2 0.18
Фер Фабио 1 0.09
Ульрих Дарио 1 0.09
Растодер Элмин 1 0.09
Зуттер Мануэль 1 0.09
Хаслер Николас 1 0.09
Гоэльцер Антони 1 0.09
Гаич Милан II 0 0
Добрас Кристиан 0 0
АЗ Алкмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 7 (2) 0.64
Павлидис Вангелис 4 0.36
Рейндерс Тиджани 3 0.27
Лахдо Майкель 3 0.27
Эвьен Хэкон 2 0.18
Керкез Милош 1 0.09
Сугавара Юкинари 1 0.09
Одгор Йенс 1 0.09
Бёкема Сэм 1 0.09
Де Вит Меес 1 0.09
Карлссон Йеспер III 1 0.09
Бараси Юсуф 1 0.09
Де Йонг Федде 1 0.09
Ван Бредероде Мирон 1 0.09
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 4 1
Сасере Франклин 4 0
Зуттер Мануэль 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бюхель Бенджамин 1 1
Добрас Кристиан 2 0
Исик Габриэль 2 0
Омерович Анес 2 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Джокич Деян 1 0
Иодис Кевин 1 0
Трабер Ларс 1 0
АЗ Алкмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Базур Рихедли 2 0
Одгор Йенс 2 0
Класи Йорди 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
5
56%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
4
44%
4
21%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
7
37%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

14
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
1
7%
1
4%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
8
53%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вадуц - Виль 0:0 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 1:5 Вадуц - Арау 4:0 Вадуц - Днепр-1 1:2
Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1
АЗ Алкмар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмар 2:1 АЗ Алкмар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмар 1:2
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмар 1:4 АЗ Алкмар - Аякс 2:1 АЗ Алкмар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмар 0:1 Эммен - АЗ Алкмар 0:3 АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмар 1:2 АЗ Алкмар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмар 2:3 АЗ Алкмар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмар 0:4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Днепр-1 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Аполлон 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Вадуц Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Аполлон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Днепр-1 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Аполлон 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Milos Kerkez бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Вадуц 4.8% (6)
    X 7.3% (9)
    АЗ Алкмар 87.9% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вадуц 1:2 АЗ Алкмар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вадуц 1:2 АЗ Алкмар

    Исход игры
    Вадуц
    4.8% (6)
    Ничья
    7.3% (9)
    АЗ Алкмар
    87.9% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.07% (86)
    Меньше
    28.93% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    74.38% (90)
    Нет
    25.62% (31)
    Популярный счёт
    1:2 АЗ Алкмар
    46% (57)
    1:3 АЗ Алкмар
    13.7% (17)
    0:2 АЗ Алкмар
    10.5% (13)
    0:1 АЗ Алкмар
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    2:3 АЗ Алкмар
    3.2% (4)
    1:0 Вадуц
    2.4% (3)
    0:3 АЗ Алкмар
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     