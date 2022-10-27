Тур: 5. Стадион: Рейнпарк. Зрители: 1949
0'
0:1
50' ГолКеркез Милош
50' Желтая карточкаИодис Кевин
52' Желтая карточкаСугавара Юкинари
71' Желтая карточкаБазур Рихедли
0:2
75' ГолВан Бредероде Мирон
1:2
77' ГолХаслер Николас
83' Желтая карточкаУльрих Дарио
90'+4
Ход матча
50'
0:1
50'
52'
71'
75'
77'
1:2
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
23
Ульрих
Дарио
13
Иодис
Кевин
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Защитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Защитник
-
28 Трабер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
47 Фер ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
-
53 Пепси ГезимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Вадуц
АЗ Алкмар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|3
|0.27
|Сасере Франклин
|3
|0.27
|Гассер Седрик
|2
|0.18
|Фер Фабио
|1
|0.09
|Ульрих Дарио
|1
|0.09
|Растодер Элмин
|1
|0.09
|Зуттер Мануэль
|1
|0.09
|Хаслер Николас
|1
|0.09
|Гоэльцер Антони
|1
|0.09
|Гаич Милан II
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
АЗ Алкмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.64
|Павлидис Вангелис
|4
|0.36
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.27
|Лахдо Майкель
|3
|0.27
|Эвьен Хэкон
|2
|0.18
|Керкез Милош
|1
|0.09
|Сугавара Юкинари
|1
|0.09
|Одгор Йенс
|1
|0.09
|Бёкема Сэм
|1
|0.09
|Де Вит Меес
|1
|0.09
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.09
|Бараси Юсуф
|1
|0.09
|Де Йонг Федде
|1
|0.09
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.09
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|4
|1
|Сасере Франклин
|4
|0
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|1
|Добрас Кристиан
|2
|0
|Исик Габриэль
|2
|0
|Омерович Анес
|2
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Хадзи Мерлин
|1
|0
|Джокич Деян
|1
|0
|Иодис Кевин
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
АЗ Алкмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
5
56%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
4
44%
4
21%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
14
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
1
7%
1
4%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
8
53%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вадуц - Виль 0:0 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 1:5 Вадуц - Арау 4:0 Вадуц - Днепр-1 1:2
Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1
АЗ Алкмар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмар 2:1 АЗ Алкмар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмар 1:2
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмар 1:4 АЗ Алкмар - Аякс 2:1 АЗ Алкмар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмар 0:1 Эммен - АЗ Алкмар 0:3 АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмар 1:2 АЗ Алкмар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмар 2:3 АЗ Алкмар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмар 0:4
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Вадуц 1:2 АЗ Алкмар
Исход игры
Вадуц
4.8% (6)
Ничья
7.3% (9)
АЗ Алкмар
87.9% (109)
Тотал 2.5
Больше
71.07% (86)
Меньше
28.93% (35)
Обе команды забьют
Да
74.38% (90)
Нет
25.62% (31)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмар
46% (57)
1:3 АЗ Алкмар
13.7% (17)
0:2 АЗ Алкмар
10.5% (13)
0:1 АЗ Алкмар
8.1% (10)
1:1 Ничья
7.3% (9)
2:3 АЗ Алкмар
3.2% (4)
1:0 Вадуц
2.4% (3)
0:3 АЗ Алкмар
2.4% (3)
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