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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Брага
0'
33' Желтая карточка
Торсби Мортен
39' Желтая карточка
Сильва Фабиано
45' Желтая карточка
Руис Абель
47' Желтая карточка
Каштру Андре
1:0
68' Пенальти
Кнохе Робин
72' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
90' Желтая карточка
Рённов Фредерик
90'+7
1:0. Гол с пенальти Робина Кнохе...

Ход матча

33'
Торсби Мортен
 
39'
 
Сильва Фабиано
45'
 
Руис Абель
46'
Шефер Андраш
Торсби Мортен
 
47'
 
Каштру Андре
63'
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
 
68'
Кнохе Робин
1:0
72'
Рюэрсон Юлиан
 
75'
 
Гомес Родриго
Медейруш Юри
75'
 
Орта Андре
Каштру Андре
80'
 
Банза Симон
Сильва Фабиано
90'
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
 
90'
 
Джало Альваро
Секейра Нуну
90'
Харагути Генки
Хаберер Яник
 
90'
Рённов Фредерик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 127
Унион Берлин 74.8% (95)
X 16.5% (21)
Брага 8.7% (11)
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1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
4
Лейте
Диогу
31
Кнохе
Робин
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
19
Хаберер
Яник
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
45
Сибачо
Жордан
27
Бекер
Шеральдо
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
15
Паулу
Оливейра
3
Тормена
Витор
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
99
Оливейра
Витор
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Унион Берлин
3-5-2
Брага
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кнохе Робин 2 (2) 0.4
Бекер Шеральдо 1 0.2
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 4 0.8
Орта Рикарду 1 (1) 0.2
Руис Абель 1 0.2
Родригеш Бруну 1 0.2
Паулу Оливейра 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 1
Триммель Кристофер 2 0
Торсби Мортен 2 0
Хаберер Яник 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Михель Свен 0 1
Кнохе Робин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 3 0
Каштру Андре 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Банза Симон 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Тормена Витор 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Унион Берлин Заявка 5 3 0 2 3 - 2 9
3. Брага Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Мальмё Заявка 5 0 0 5 2 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брага Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Руис Абель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Фабиано Силва получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Унион Берлин 74.8% (95)
    X 16.5% (21)
    Брага 8.7% (11)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Брага

    Исход игры
    Унион Берлин
    74.8% (95)
    Ничья
    16.5% (21)
    Брага
    8.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    67.77% (82)
    Нет
    32.23% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    39.4% (50)
    1:0 Унион Берлин
    21.3% (27)
    1:1 Ничья
    15% (19)
    2:0 Унион Берлин
    7.9% (10)
    1:2 Брага
    3.9% (5)
    3:1 Унион Берлин
    2.4% (3)
    3:2 Унион Берлин
    1.6% (2)
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