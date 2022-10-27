Тур: 5. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаТорсби Мортен
39' Желтая карточкаСильва Фабиано
45' Желтая карточкаРуис Абель
47' Желтая карточкаКаштру Андре
1:0
68' ПенальтиКнохе Робин
72' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
90' Желтая карточкаРённов Фредерик
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
33'
39'
45'
47'
68'
1:0
72'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Унион Берлин
Брага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кнохе Робин
|2 (2)
|0.4
|Бекер Шеральдо
|1
|0.2
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|4
|0.8
|Орта Рикарду
|1 (1)
|0.2
|Руис Абель
|1
|0.2
|Родригеш Бруну
|1
|0.2
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шефер Андраш
|2
|1
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Михель Свен
|0
|1
|Кнохе Робин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 2
|9
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Мальмё
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Брага
Исход игры
Унион Берлин
74.8% (95)
Ничья
16.5% (21)
Брага
8.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (63)
Меньше
47.93% (58)
Обе команды забьют
Да
67.77% (82)
Нет
32.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
39.4% (50)
1:0 Унион Берлин
21.3% (27)
1:1 Ничья
15% (19)
2:0 Унион Берлин
7.9% (10)
1:2 Брага
3.9% (5)
3:1 Унион Берлин
2.4% (3)
3:2 Унион Берлин
1.6% (2)
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