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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Фиорентина
2:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
15' Гол
Алексич Даниел
1:1
26' Гол
Йович Лука
32' Желтая карточка
Миленкович Никола
34' Желтая карточка
Окака Стефано
39' Желтая карточка
Шуиар Мунир
2:1
62' Гол
Йович Лука
67' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
86' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Алексич Даниел
(Шенгезер Мухаммед)
26'
Йович Лука
(Куаме Кристиан)
1:1
32'
Миленкович Никола
 
34'
 
Окака Стефано
39'
 
Шуиар Мунир
45'
 
Озджан Беркай
Текдемир Махмут
52'
 
Шахинер Омер Али
Билья Лукас
62'
Йович Лука
(Куаме Кристиан)
2:1
67'
 
Тюрюдж Дениз
72'
Кабрал Артур
Йович Лука
 
74'
 
Гюрлер Сердар
Тюрюдж Дениз
74'
 
Траоре Бертран
Шуиар Мунир
76'
Бонавентура Джакомо
Барак Антонин
 
76'
Иконе Жонатан
Сапонара Риккардо
 
82'
Бираги Кристиано
Терзич Алекса
 
86'
Мандрагора Роландо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 124
Фиорентина 82.3% (102)
X 13.7% (17)
Истанбул Башакшехир 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
72
Барак
Антонин
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
8
Сапонара
Риккардо
16
Шенгезер
Мухаммед
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
60
Лима
Лукас
8
Алексич
Даниел
20
Билья
Лукас
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
Фиорентина
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 4 0.57
Гонсалес Николас 3 (1) 0.43
Барак Антонин 2 0.29
Куаме Кристиан 1 0.14
Бираги Кристиано 1 0.14
Мандрагора Роландо 1 0.14
Кабрал Артур 1 0.14
Соттиль Рикардо 0 0
Терзич Алекса 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 5 0.45
Алексич Даниел 5 0.45
Тюрюдж Дениз 2 0.18
Озджан Беркай 2 0.18
Ндайишимийе Юссуф 2 0.18
Гюрлер Сердар 2 0.18
Шуиар Мунир 1 0.09
Калдырым Хасан Али 1 0.09
Траоре Бертран 1 0.09
Шиш Патрик 1 0.09
Тоуба Ахмед 1 0.09
Лима Лукас 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 2 1
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Миленкович Никола 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окака Стефано 3 0
Текдемир Махмут 2 0
Бабаджан Волкан 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

13
23
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
23%
4
17%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4
Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2
РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. Фиорентина Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Хартс 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 12 4
4. РФШ Рига 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Хартс 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1
4. РФШ Рига 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. РФШ Рига 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Текдемир Махмут уходит с поля. Озджан Беркай выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 124
    Фиорентина 82.3% (102)
    X 13.7% (17)
    Истанбул Башакшехир 4% (5)
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    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Фиорентина
    82.3% (102)
    Ничья
    13.7% (17)
    Истанбул Башакшехир
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    47.6% (59)
    2:0 Фиорентина
    14.5% (18)
    1:0 Фиорентина
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    12.9% (16)
    3:2 Фиорентина
    1.6% (2)
    3:1 Фиорентина
    1.6% (2)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    1.6% (2)
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