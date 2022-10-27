Тур: 5. Стадион: Артемио Франки.
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолАлексич Даниел
1:1
26' ГолЙович Лука
32' Желтая карточкаМиленкович Никола
34' Желтая карточкаОкака Стефано
39' Желтая карточкаШуиар Мунир
2:1
62' ГолЙович Лука
67' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
86' Желтая карточкаМандрагора Роландо
90'+5
Ход матча
15'
26'
1:1
34'
39'
62'
2:1
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
98
Роша
Игор
II
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|4
|0.57
|Гонсалес Николас
|3 (1)
|0.43
|Барак Антонин
|2
|0.29
|Куаме Кристиан
|1
|0.14
|Бираги Кристиано
|1
|0.14
|Мандрагора Роландо
|1
|0.14
|Кабрал Артур
|1
|0.14
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|5
|0.45
|Алексич Даниел
|5
|0.45
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.18
|Озджан Беркай
|2
|0.18
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.18
|Гюрлер Сердар
|2
|0.18
|Шуиар Мунир
|1
|0.09
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.09
|Траоре Бертран
|1
|0.09
|Шиш Патрик
|1
|0.09
|Тоуба Ахмед
|1
|0.09
|Лима Лукас
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|2
|1
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окака Стефано
|3
|0
|Текдемир Махмут
|2
|0
|Бабаджан Волкан
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
13
23
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
23%
4
17%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4
Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2
РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Хартс
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|4.
|РФШ Рига
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Хартс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|4.
|РФШ Рига
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Хартс
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|РФШ Рига
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Фиорентина
82.3% (102)
Ничья
13.7% (17)
Истанбул Башакшехир
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.37% (67)
Меньше
44.63% (54)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.6% (59)
2:0 Фиорентина
14.5% (18)
1:0 Фиорентина
14.5% (18)
1:1 Ничья
12.9% (16)
3:2 Фиорентина
1.6% (2)
3:1 Фиорентина
1.6% (2)
0:1 Истанбул Башакшехир
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!