Тур: 5. Стадион: Дженерали Арена.
1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаГалвао Лукас
0:1
48' ГолИсхак Микаэль
1:1
70' ГолКелес Джан
70' Желтая карточкаРебошу Педру
74' Желтая карточкаМуравски Радослав
80' Желтая карточкаМилич Антонио
85' Желтая карточкаИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
90'+5
Ход матча
39'
48'
0:1
70'
1:1
70'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
-
27 Вучич РомеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Аустрия Вена
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.2
|Келес Джан
|1
|0.2
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.64
|Вельде Кристоффер
|4
|0.36
|Скурась Михал
|4
|0.36
|Амарал Жоау
|2
|0.18
|Перейра Жоэл III
|1
|0.09
|Шимчак Филип
|1
|0.09
|Мархвиньски Филип
|1
|0.09
|Соуза Афонсу
|1
|0.09
|Червински Алан
|1
|0.09
|Ребошу Педру
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Галвао Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Ребошу Педру
|3
|0
|Милич Антонио
|1
|1
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
1
15
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
100%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90
Забито
2
22
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
1
50%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
50%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
0
0%
2
9%
91-120
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
6
55%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лех
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Аустрия Вена 1:1 Лех
Исход игры
Аустрия Вена
45.2% (56)
Ничья
34.7% (43)
Лех
20.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
40% (48)
Меньше
60% (72)
Обе команды забьют
Да
71.67% (86)
Нет
28.33% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
2:1 Аустрия Вена
24.2% (30)
1:0 Аустрия Вена
16.9% (21)
1:2 Лех
8.9% (11)
0:1 Лех
7.3% (9)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:3 Лех
1.6% (2)
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