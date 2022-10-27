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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Лех
0'
39' Желтая карточка
Галвао Лукас
0:1
48' Гол
Исхак Микаэль
1:1
70' Гол
Келес Джан
70' Желтая карточка
Ребошу Педру
74' Желтая карточка
Муравски Радослав
80' Желтая карточка
Милич Антонио
85' Желтая карточка
Исхак Микаэль
90' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90'+5

Ход матча

39'
Галвао Лукас
 
48'
0:1
Исхак Микаэль
(Шимчак Филип)
60'
Холланд Джеймс
Тейгль Георг
 
70'
Келес Джан
1:1
70'
 
Ребошу Педру
72'
Табакович Харис
Браунёдер Маттиас
 
72'
Ibrahima Drame2
Польстер Мануэль
 
74'
 
Муравски Радослав
74'
 
Цитаишвили Георгий
Шимчак Филип
80'
 
Милич Антонио
85'
 
Исхак Микаэль
88'
 
Собех Артур
Исхак Микаэль
88'
 
Амарал Жоау
Квеквескири Ника
89'
Крейкер Дарио
Келес Джан
 
90'
 
Карлстрём Йеспер

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 124
Аустрия Вена 45.2% (56)
X 34.7% (43)
Лех 20.2% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
40
Мейсль
Маттео
30
Фишер
Манфред
7
Келес
Джан
11
Польстер
Мануэль
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
30
Квеквескири
Ника
16
Милич
Антонио
2
Перейра
Жоэл
III
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
17
Шимчак
Филип
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
9
Исхак
Микаэль
Аустрия Вена
3-5-2
Лех
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Лех

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
4:1
ЛЕ
4:2
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.2
Келес Джан 1 0.2
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.64
Вельде Кристоффер 4 0.36
Скурась Михал 4 0.36
Амарал Жоау 2 0.18
Перейра Жоэл III 1 0.09
Шимчак Филип 1 0.09
Мархвиньски Филип 1 0.09
Соуза Афонсу 1 0.09
Червински Алан 1 0.09
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Галвао Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Ребошу Педру 3 0
Милич Антонио 1 1
Перейра Жоэл III 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

1
15
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
100%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90

Забито

2
22
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
1
50%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
50%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
0
0%
2
9%
91-120

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
6
55%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Лех Заявка 5 1 3 1 9 - 7 6
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
4. Аустрия Вена Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Аустрия Вена 45.2% (56)
    X 34.7% (43)
    Лех 20.2% (25)
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    Прогнозы на матч Аустрия Вена 1:1 Лех

    Исход игры
    Аустрия Вена
    45.2% (56)
    Ничья
    34.7% (43)
    Лех
    20.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (48)
    Меньше
    60% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (86)
    Нет
    28.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (38)
    2:1 Аустрия Вена
    24.2% (30)
    1:0 Аустрия Вена
    16.9% (21)
    1:2 Лех
    8.9% (11)
    0:1 Лех
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:3 Лех
    1.6% (2)
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