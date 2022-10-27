Тур: 5. Стадион: Имени Мирослава Валенты.
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
27
Томич
Михал
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
28
Скири
Эйе
33
Дитц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Борек ИржиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Козак ЛиборНападающий
-
-
Главный тренер: Сведик Мартин
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Словацко
Кёльн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калабишка Ян
|3
|0.5
|Петржела Милан
|2
|0.33
|Райнберк Петр
|2
|0.33
|Синявский Василий
|2
|0.33
|Козак Либор
|1
|0.17
|Томич Михал
|1
|0.17
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
|Хофманн Станислав
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Доски Мерхауз
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2 (1)
|0.33
|Дитц Флориан
|2
|0.33
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.17
|Адамян Саркис
|1
|0.17
|Скири Эйе
|1
|0.17
|Хюберс Тимо
|1
|0.17
|Тиггес Штеффен
|1
|0.17
|Майна Линтон
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Килиан Лука
|0
|0
Карточки
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|4
|0
|Козак Либор
|2
|0
|Доски Мерхауз
|2
|0
|Хофманн Станислав
|1
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
|Синявский Василий
|1
|0
|Нгуиэн Филип
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|4
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словацко
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1 Ницца - Словацко 1:2
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Словацко - Кёльн
Исход игры
Словацко
10.5% (13)
Ничья
21% (26)
Кёльн
68.5% (85)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
79.34% (96)
Нет
20.66% (25)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
44.4% (55)
1:1 Ничья
17.7% (22)
0:1 Кёльн
10.5% (13)
0:2 Кёльн
6.5% (8)
2:1 Словацко
5.6% (7)
1:3 Кёльн
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:0 Словацко
1.6% (2)
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