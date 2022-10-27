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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Словацко
 
Оставлена
Кёльн

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 124
Словацко 10.5% (13)
X 21% (26)
Кёльн 68.5% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Кёльн
3.63
4.04
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
14
Доски
Мерхауз
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
23
Адамян
Саркис
Словацко
4-3-3
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Словацко
Кёльн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.5
Петржела Милан 2 0.33
Райнберк Петр 2 0.33
Синявский Василий 2 0.33
Козак Либор 1 0.17
Томич Михал 1 0.17
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.33
Дитц Флориан 2 0.33
Шиндлер Кингсли 1 0.17
Адамян Саркис 1 0.17
Скири Эйе 1 0.17
Хюберс Тимо 1 0.17
Тиггес Штеффен 1 0.17
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Козак Либор 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Хофманн Станислав 1 0
Калабишка Ян 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 4 0
Скири Эйе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1 Ницца - Словацко 1:2
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Партизан Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Кёльн Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Словацко Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Словацко Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Кёльн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Словацко 10.5% (13)
X 21% (26)
Кёльн 68.5% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Кёльн
3.63
4.04
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Словацко - Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Словацко - Кёльн

Исход игры
Словацко
10.5% (13)
Ничья
21% (26)
Кёльн
68.5% (85)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
79.34% (96)
Нет
20.66% (25)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
44.4% (55)
1:1 Ничья
17.7% (22)
0:1 Кёльн
10.5% (13)
0:2 Кёльн
6.5% (8)
2:1 Словацко
5.6% (7)
1:3 Кёльн
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:0 Словацко
1.6% (2)
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