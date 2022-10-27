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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Лудогорец
0:1
Конец матча
Бетис
0'
9' Желтая карточка
Акуоку Поль
38' Желтая карточка
Сисиньо
45' Желтая карточка
Вердон Оливье
0:1
56' Гол
Фекир Набиль
90'+5

Ход матча

9'
 
Акуоку Поль
27'
 
Энрике Луис
Хоакин Санчес
38'
Сисиньо
 
45'
Вердон Оливье
 
46'
 
Морено Алекс
Миранда Хуан
46'
 
Фекир Набиль
Акуоку Поль
56'
0:1
Фекир Набиль
(Энрике Луис)
66'
Тиссера Матиас
Родригеш Тьяго
 
73'
 
Quique Fernandez
Гидо Родригес
74'
Нонато Густаво
Пётровски Якуб
 
74'
Делев Спас
Рик
 
83'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
84'
Групер Дэнни
Витри Аслак Фонн
 
84'
Гонсалвеш Клод
Педринью Роша
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 125
Лудогорец 13.6% (17)
X 32.8% (41)
Бетис 53.6% (67)
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1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
4
Сисиньо
Неусиано
6
Пётровски
Якуб
30
Педринью
Роша
37
Текпетей
Бернард
95
Соуза
Коули
73
Рик
9
Родригеш
Тьяго
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
5
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
12
Виллиан
Жозе
Лудогорец
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Лудогорец
Бетис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 3 0.43
Рик 2 0.29
Соуза Коули 1 0.14
Десподов Кирилл 1 0.14
Групер Дэнни 1 0.14
Нонато Густаво 1 0.14
Вердон Оливье 1 (1) 0.14
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 2 0.4
Каналес Серхио 2 0.4
Виллиан Жозе 2 (1) 0.4
Хоакин Санчес 1 0.2
Фекир Набиль 1 0.2
Гидо Родригес 1 0.2
Родри Родриго 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Пётровски Якуб 3 0
Десподов Кирилл 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Вердон Оливье 1 0
Йорданов Иван 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 3 0
Браво Клаудио 2 0
Песселья Херман 2 0
Луис Фелипе 2 0
Акуоку Поль 2 0
Виктор Руис 1 0
Родри Родриго 1 0
Хоакин Санчес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4 Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1
ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1
Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Лудогорец Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Рома 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
4. ХИК 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. ХИК 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Вердон Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Хоакин Санчес уходит с поля. Луис Энрике выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Акуоку Поль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лудогорец 13.6% (17)
    X 32.8% (41)
    Бетис 53.6% (67)
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    Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Бетис

    Исход игры
    Лудогорец
    13.6% (17)
    Ничья
    32.8% (41)
    Бетис
    53.6% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (94)
    Нет
    21.67% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    32.8% (41)
    1:1 Ничья
    30.4% (38)
    0:1 Бетис
    13.6% (17)
    2:1 Лудогорец
    8% (10)
    0:2 Бетис
    3.2% (4)
    1:3 Бетис
    2.4% (3)
    1:0 Лудогорец
    2.4% (3)
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