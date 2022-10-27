Тур: 5. Стадион: Лудогорец Арена.
0'
9' Желтая карточкаАкуоку Поль
38' Желтая карточкаСисиньо
45' Желтая карточкаВердон Оливье
0:1
56' ГолФекир Набиль
90'+5
Ход матча
9'
38'
45'
56'
0:1
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
95
Соуза
Коули
73
Рик
33
Миранда
Хуан
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Лудогорец
Бетис
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|3
|0.43
|Рик
|2
|0.29
|Соуза Коули
|1
|0.14
|Десподов Кирилл
|1
|0.14
|Групер Дэнни
|1
|0.14
|Нонато Густаво
|1
|0.14
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.14
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|2
|0.4
|Каналес Серхио
|2
|0.4
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.4
|Хоакин Санчес
|1
|0.2
|Фекир Набиль
|1
|0.2
|Гидо Родригес
|1
|0.2
|Родри Родриго
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Пётровски Якуб
|3
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Хоакин Санчес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4 Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1
ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1
Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Бетис
Исход игры
Лудогорец
13.6% (17)
Ничья
32.8% (41)
Бетис
53.6% (67)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
78.33% (94)
Нет
21.67% (26)
Популярный счёт
1:2 Бетис
32.8% (41)
1:1 Ничья
30.4% (38)
0:1 Бетис
13.6% (17)
2:1 Лудогорец
8% (10)
0:2 Бетис
3.2% (4)
1:3 Бетис
2.4% (3)
1:0 Лудогорец
2.4% (3)
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