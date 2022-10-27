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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Вильярреал
2:2
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
0:1
48' Пенальти
Хемед Томер
54' Желтая карточка
Витор Мигел
1:1
57' Гол
Чуквезе Саму
63' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
66' Желтая карточка
Баэна Алехандро
2:1
70' Гол
Данджума Арно
73' Желтая карточка
Лопеш Элдер
2:2
79' Гол
Джехезкель Сагив
90' Желтая карточка
Элиас Шай
90'+7

Ход матча

48'
0:1
Хемед Томер
54'
 
Витор Мигел
57'
Чуквезе Саму
(Морено Альберто)
1:1
61'
 
Сулейманов Магомед-Шапи
Хемед Томер
61'
 
Хатуэль Ротем
Йосефи Томер
63'
 
Джехезкель Сагив
65'
Моралес Луис
Пино Йереми
 
65'
Мохика Хоан
Морено Альберто
 
66'
Баэна Алехандро
 
70'
Данджума Арно
(Тригерос Мануэль)
2:1
71'
Парехо Даниэль
Моралес Луис
 
71'
Ло Чельсо Джовани
Баэна Алехандро
 
72'
 
Сельмани Астрит
Анса Юджин
72'
 
Сафури Рамиз
Миха Дор
73'
 
Лопеш Элдер
78'
Джексон Николас
Данджума Арно
 
79'
2:2
Джехезкель Сагив
82'
 
Маман Рой Гавриел
Джехезкель Сагив
90'
 
Элиас Шай

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 125
Вильярреал 96% (120)
X 1.6% (2)
Хапоэль Беэр-Шева 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
11
Чуквезе
Саму
20
Ману
Морланес
14
Тригерос
Мануэль
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
9
Данджума
Арно
55
Глазер
Омри
5
Абу-Абайд
Ияд
15
Йосефи
Томер
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
20
Шамир
Эден
10
Миха
Дор
17
Хемед
Томер
13
Анса
Юджин
11
Джехезкель
Сагив
Вильярреал
4-4-2
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 (1) 0.86
Баэна Алехандро 4 0.57
Чуквезе Саму 3 0.43
Данджума Арно 2 0.29
Педраса Альфонсо 1 0.14
Коклен Франсис 1 0.14
Морено Херард 1 0.14
Джексон Николас 1 0.14
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.45
Хемед Томер 3 (2) 0.27
Джехезкель Сагив 2 0.18
Йосефи Томер 1 0.09
Витор Мигел 1 0.09
Сельмани Астрит 1 0.09
Сафури Рамиз 0 0
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 0
Куэнка Хорхе 3 0
Манди Аисса 2 0
Капу Этьен 1 0
Коклен Франсис 1 0
Мохика Хоан 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Ману Морланес 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Лукас 4 0
Элиас Шай 4 0
Хатуэль Ротем 4 0
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Лопеш Элдер 3 0
Витор Мигел 2 0
Миха Дор 2 0
Анса Юджин 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Глазер Омри 1 0
Йосефи Томер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Секция Нес-Циона 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Лех Заявка 5 1 3 1 9 - 7 6
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
4. Аустрия Вена Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Вильярреал 96% (120)
    X 1.6% (2)
    Хапоэль Беэр-Шева 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Вильярреал
    96% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Хапоэль Беэр-Шева
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    34.17% (41)
    Нет
    65.83% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    40% (50)
    2:1 Вильярреал
    24.8% (31)
    1:0 Вильярреал
    14.4% (18)
    3:1 Вильярреал
    6.4% (8)
    3:0 Вильярреал
    6.4% (8)
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