Тур: 5. Стадион: Сьюдад де Валенсия.
2:2
Конец матча
0'
0:1
48' ПенальтиХемед Томер
54' Желтая карточкаВитор Мигел
1:1
57' ГолЧуквезе Саму
63' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
66' Желтая карточкаБаэна Алехандро
2:1
70' ГолДанджума Арно
73' Желтая карточкаЛопеш Элдер
2:2
79' ГолДжехезкель Сагив
90' Желтая карточкаЭлиас Шай
90'+7
Ход матча
48'
0:1
54'
57'
1:1
63'
66'
70'
72'
73'
79'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
55
Глазер
Омри
15
Йосефи
Томер
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
20
Шамир
Эден
10
Миха
Дор
17
Хемед
Томер
13
Анса
Юджин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
-
15 Йосефи ТомерЗащитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
20 Шамир ЭденПолузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
-
13 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Элиаси НивВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Khaled Zaid
-
41 Liad Abitbul
-
Главный тренер: Барда Эльянив
История личных встреч
Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6 (1)
|0.86
|Баэна Алехандро
|4
|0.57
|Чуквезе Саму
|3
|0.43
|Данджума Арно
|2
|0.29
|Педраса Альфонсо
|1
|0.14
|Коклен Франсис
|1
|0.14
|Морено Херард
|1
|0.14
|Джексон Николас
|1
|0.14
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|5
|0.45
|Хемед Томер
|3 (2)
|0.27
|Джехезкель Сагив
|2
|0.18
|Йосефи Томер
|1
|0.09
|Витор Мигел
|1
|0.09
|Сельмани Астрит
|1
|0.09
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|0
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Лукас
|4
|0
|Элиас Шай
|4
|0
|Хатуэль Ротем
|4
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Лопеш Элдер
|3
|0
|Витор Мигел
|2
|0
|Миха Дор
|2
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Глазер Омри
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Секция Нес-Циона 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лех
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
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|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Вильярреал
96% (120)
Ничья
1.6% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
34.17% (41)
Нет
65.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
40% (50)
2:1 Вильярреал
24.8% (31)
1:0 Вильярреал
14.4% (18)
3:1 Вильярреал
6.4% (8)
3:0 Вильярреал
6.4% (8)
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