Тур: 5. Стадион: Филипс.
История личных встреч
ПСВ
Арсенал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.75
|Веерман Йоэй
|2
|0.5
|Вертессен Йорбе
|2
|0.5
|Эль-Гази Анвар
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.25
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.25
|Симонс Хави
|1
|0.25
|Тиль Гус
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|2
|0.5
|Виейра Фабиу
|1
|0.25
|Маркус Аленсар
|1
|0.25
|Джака Гранит
|1
|0.25
|Холдинг Роб
|1
|0.25
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Тирни Киран
|0
|0
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0
Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Арсенал
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч ПСВ - Арсенал
Исход игры
ПСВ
28.3% (13)
Ничья
43.5% (20)
Арсенал
28.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 ПСВ
23.9% (11)
1:2 Арсенал
15.2% (7)
2:2 Ничья
13% (6)
0:1 Арсенал
8.7% (4)
1:3 Арсенал
4.3% (2)
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