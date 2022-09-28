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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 46
ПСВ 28.3% (13)
X 43.5% (20)
Арсенал 28.3% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Арсенал
2.91
3.94
2.51
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСВ
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Веерман Йоэй 2 0.5
Вертессен Йорбе 2 0.5
Эль-Гази Анвар 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Гутьеррес Эрик 1 0.25
Симонс Хави 1 0.25
Тиль Гус 0 0
Обиспо Армандо 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 2 0.5
Виейра Фабиу 1 0.25
Маркус Аленсар 1 0.25
Джака Гранит 1 0.25
Холдинг Роб 1 0.25
Сака Букайо 1 0.25
Тирни Киран 0 0
Жезус Габриэль 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 1 0
Гакпо Коди 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Симонс Хави 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Тирни Киран 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0
Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Арсенал
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. ПСВ Заявка 4 2 1 1 11 - 3 7
3. Будё-Глимт Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Цюрих Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. ПСВ Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. Будё-Глимт Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    ПСВ 28.3% (13)
    X 43.5% (20)
    Арсенал 28.3% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Арсенал
    2.91
    3.94
    2.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Арсенал

    Исход игры
    ПСВ
    28.3% (13)
    Ничья
    43.5% (20)
    Арсенал
    28.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 ПСВ
    23.9% (11)
    1:2 Арсенал
    15.2% (7)
    2:2 Ничья
    13% (6)
    0:1 Арсенал
    8.7% (4)
    1:3 Арсенал
    4.3% (2)
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    Арсенал
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