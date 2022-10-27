Тур: 5. Стадион: АЕК Арена.
3:3
Конец матча
0'
1:0
26' ГолАльтман Омри
35' Желтая карточкаШепелев Владимир
1:1
45' ГолВанат Владислав
51' Желтая карточкаСидорчук Сергей
2:1
53' ГолЛопеш Рафаэл
55' Желтая карточкаЦыганков Виктор
69' Желтая карточкаЗабарный Илья
3:1
72' ГолАльтман Омри
79' Желтая карточкаРосалес Роберто
3:2
82' ГолГармаш Денис
85' Желтая карточкаДиалло Самба
3:3
90' ГолГармаш Денис
90'+4
Ход матча
26'
1:0
35'
45'
51'
53'
2:1
55'
69'
72'
3:1
79'
82'
3:2
85'
90'
3:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
17
Понс
Пере
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
АЕК Ларнака
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|3
|0.33
|Альтман Омри
|3
|0.33
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.22
|Энглезу Никос
|1
|0.11
|Фараж Имад
|1
|0.11
|Ойер Санхурхо
|1
|0.11
|Гарсия Анхель
|1
|0.11
|Миличевич Хрвое
|1
|0.11
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.11
|Росалес Роберто
|0
|0
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гармаш Денис
|2
|0.4
|Цыганков Виктор
|2
|0.4
|Ванат Владислав
|1
|0.2
|Буяльский Виталий
|0
|0
|Тымчик Александр
|0
|0
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Анхель
|3
|1
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
6
46%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 3:3 Динамо Киев
Исход игры
АЕК Ларнака
25% (32)
Ничья
36.7% (47)
Динамо Киев
38.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
67.8% (80)
Нет
32.2% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (41)
1:2 Динамо Киев
19.5% (25)
1:0 АЕК Ларнака
10.9% (14)
2:1 АЕК Ларнака
10.2% (13)
0:1 Динамо Киев
7% (9)
0:2 Динамо Киев
5.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 АЕК Ларнака
1.6% (2)
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