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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
АЕК Ларнака
3:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
1:0
26' Гол
Альтман Омри
35' Желтая карточка
Шепелев Владимир
1:1
45' Гол
Ванат Владислав
51' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
2:1
53' Гол
Лопеш Рафаэл
55' Желтая карточка
Цыганков Виктор
69' Желтая карточка
Забарный Илья
3:1
72' Гол
Альтман Омри
79' Желтая карточка
Росалес Роберто
3:2
82' Гол
Гармаш Денис
85' Желтая карточка
Диалло Самба
3:3
90' Гол
Гармаш Денис
90'+4

Ход матча

26'
Альтман Омри
(Фараж Имад)
1:0
35'
 
Шепелев Владимир
45'
1:1
Ванат Владислав
(Буяльский Виталий)
51'
 
Сидорчук Сергей
53'
Лопеш Рафаэл
(Энглезу Никос)
2:1
55'
 
Цыганков Виктор
65'
 
Гармаш Денис
Кабаев Владислав
66'
Мамас Рафаил
Лопеш Рафаэл
 
69'
 
Забарный Илья
72'
Альтман Омри
3:1
76'
 
Энтони Пэррис Кахим
Буяльский Виталий
79'
Росалес Роберто
 
82'
3:2
Гармаш Денис
(Тымчик Александр)
83'
Олатунджи Виктор
Альтман Омри
 
83'
Кипрос Христофору
Фараж Имад
 
84'
 
Диалло Самба
Шепелев Владимир
84'
 
Беседин Артём
Ванат Владислав
85'
 
Диалло Самба
89'
Микель Гонсалес
Росалес Роберто
 
89'
Наум Гиоргос
Дьюрчо Адам
 
90'
3:3
Гармаш Денис

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
АЕК Ларнака 25% (32)
X 36.7% (47)
Динамо Киев 38.3% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пирич
Кенан
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
21
Энглезу
Никос
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Костянтин
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
7
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
АЕК Ларнака
4-2-3-1
Динамо Киев
4-4-1-1

История личных встреч

АЕК Ларнака
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 3 0.33
Альтман Омри 3 0.33
Лопеш Рафаэл 2 0.22
Энглезу Никос 1 0.11
Фараж Имад 1 0.11
Ойер Санхурхо 1 0.11
Гарсия Анхель 1 0.11
Миличевич Хрвое 1 0.11
Тричковски Иван 1 (1) 0.11
Росалес Роберто 0 0
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гармаш Денис 2 0.4
Цыганков Виктор 2 0.4
Ванат Владислав 1 0.2
Буяльский Виталий 0 0
Тымчик Александр 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 3 1
Мамас Рафаил 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Понс Пере 2 0
Густаву Луиш 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Альтман Омри 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Пирич Кенан 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 2 0
Забарный Илья 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Диалло Самба 1 0
Беседин Артём 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Сирота Александр 1 0
Ванат Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
6
46%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0
Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Фенербахче Заявка 5 3 2 0 11 - 7 11
3. АЕК Ларнака Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
4. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Шепелев Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Альтман Омри бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    АЕК Ларнака 25% (32)
    X 36.7% (47)
    Динамо Киев 38.3% (49)
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    Прогнозы на матч АЕК Ларнака 3:3 Динамо Киев

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    25% (32)
    Ничья
    36.7% (47)
    Динамо Киев
    38.3% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (41)
    1:2 Динамо Киев
    19.5% (25)
    1:0 АЕК Ларнака
    10.9% (14)
    2:1 АЕК Ларнака
    10.2% (13)
    0:1 Динамо Киев
    7% (9)
    0:2 Динамо Киев
    5.5% (7)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    2:0 АЕК Ларнака
    1.6% (2)
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