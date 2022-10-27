Тур: 5. Стадион: Эледа.
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолТеума Тедди
13' Желтая карточкаВанзейр Данте
38' Желтая карточкаСейдиу Патриот
0:2
42' ГолАмани Жан
47' Желтая карточкаБуя Турай Мохамед
62' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
76' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
87' Желтая карточкаПенья Серхио
89' Желтая карточкаНильссон Хокан
90'+4
Ход матча
10'
0:1
13'
38'
42'
0:2
62'
87'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
23
Халуш
Матей
31
Ларссон
Хуго
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
18 Галль РоменНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Мальмё
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.33
|Тойвонен Ола
|2
|0.22
|Бирманчевич Велько
|2
|0.22
|Сисей Йозеф
|1
|0.11
|Мойсандер Никлас
|1
|0.11
|Кристиансен Андерс
|1
|0.11
|Зейдан Мустафа
|1
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.11
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|3
|0.6
|Теума Тедди
|2
|0.4
|Нильссон Хокан
|2
|0.4
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.2
|Амани Жан
|1
|0.2
|Ванзейр Данте
|1
|0.2
|Линен Сенне
|1
|0.2
|Лапуссен Лоик
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|1
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Буя Турай Мохамед
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 2
|9
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Мальмё
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Мальмё 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Мальмё
33.3% (42)
Ничья
15.1% (19)
Унион Сент-Жиллуаз
51.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Унион Сент-Жиллуаз
29.4% (37)
0:1 Унион Сент-Жиллуаз
15.1% (19)
1:1 Ничья
11.9% (15)
2:1 Мальмё
10.3% (13)
1:0 Мальмё
9.5% (12)
2:0 Мальмё
7.9% (10)
3:1 Мальмё
2.4% (3)
1:3 Унион Сент-Жиллуаз
2.4% (3)
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