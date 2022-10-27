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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Мальмё
0:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
10' Гол
Теума Тедди
13' Желтая карточка
Ванзейр Данте
38' Желтая карточка
Сейдиу Патриот
0:2
42' Гол
Амани Жан
47' Желтая карточка
Буя Турай Мохамед
62' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
76' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
87' Желтая карточка
Пенья Серхио
89' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Теума Тедди
(Амани Жан)
13'
 
Ванзейр Данте
38'
Сейдиу Патриот
 
42'
0:2
Амани Жан
(Теума Тедди)
46'
 
Нильссон Хокан
Бонифасе Виктор
46'
 
Пуэртас Кэмерон
Амани Жан
46'
Ракип Эрдаль
Левицки Оскар
 
47'
Буя Турай Мохамед
 
62'
 
Пуэртас Кэмерон
70'
 
Саймон Адингра
Лапуссен Лоик
72'
Кнудсен Йонас
Рикс Сёрен
 
72'
Пенья Серхио
Ларссон Хуго
 
76'
 
Ван дер Хейден Сибе
82'
 
Эль Аззоузи Уссама
Теума Тедди
87'
Пенья Серхио
 
88'
 
Франсуа Гийом
Ванзейр Данте
89'
 
Нильссон Хокан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 126
Мальмё 33.3% (42)
X 15.1% (19)
Унион Сент-Жиллуаз 51.6% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
23
Халуш
Матей
21
Хаджикадунич
Деннис
36
Сейдиу
Патриот
31
Ларссон
Хуго
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
33
Буя
Турай
Мохамед
9
Телин
Исаак
10
Кристиансен
Андерс
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
Мальмё
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Мальмё
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.33
Тойвонен Ола 2 0.22
Бирманчевич Велько 2 0.22
Сисей Йозеф 1 0.11
Мойсандер Никлас 1 0.11
Кристиансен Андерс 1 0.11
Зейдан Мустафа 1 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.11
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 0.6
Теума Тедди 2 0.4
Нильссон Хокан 2 0.4
Бёрджесс Кристиан 1 0.2
Амани Жан 1 0.2
Ванзейр Данте 1 0.2
Линен Сенне 1 0.2
Лапуссен Лоик 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Эммануэль Ломотей 2 1
Ольссон Мартин 2 0
Мойсандер Никлас 2 0
Пенья Серхио 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Буя Турай Мохамед 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Далин Юхан 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Сейдиу Патриот 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Морис Антони 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Унион Берлин Заявка 5 3 0 2 3 - 2 9
3. Брага Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Мальмё Заявка 5 0 0 5 2 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брага Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Амани Жан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Сейдиу Патриот получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Ванзейр Данте получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Теума Тедди бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Мальмё 33.3% (42)
    X 15.1% (19)
    Унион Сент-Жиллуаз 51.6% (65)
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    Где смотреть матч Мальмё 0:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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    Прогнозы на матч Мальмё 0:2 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Мальмё
    33.3% (42)
    Ничья
    15.1% (19)
    Унион Сент-Жиллуаз
    51.6% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    29.4% (37)
    0:1 Унион Сент-Жиллуаз
    15.1% (19)
    1:1 Ничья
    11.9% (15)
    2:1 Мальмё
    10.3% (13)
    1:0 Мальмё
    9.5% (12)
    2:0 Мальмё
    7.9% (10)
    3:1 Мальмё
    2.4% (3)
    1:3 Унион Сент-Жиллуаз
    2.4% (3)
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