Тур: 5. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
38' ГолВерсхарен Яри
43' Желтая карточкаМурильо Микаэль
1:1
60' ГолКомпаньо Андреа
67' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
2:1
75' ГолВертонген Ян
2:2
82' ГолДава Джойским
87' Желтая карточкаКоман Флоринел
88' Желтая карточкаХудт Уэсли
89' Желтая карточкаМикулеску Давид
90' Вторая желтая карточкаМурильо Микаэль
90'+7
Ход матча
38'
1:0
43'
60'
67'
75'
2:1
82'
2:2
87'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
16
Тамм
Йоонас
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Veldman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Андерлехт
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.33
|Мурильо Микаэль
|2
|0.22
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.11
|Версхарен Яри
|1
|0.11
|Вертонген Ян
|1
|0.11
|Делькруа Ханнес
|1
|0.11
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.11
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.27
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.18
|Коман Флоринел
|2
|0.18
|Эджума Малком
|2
|0.18
|Дава Джойским
|2
|0.18
|Тамм Йоонас
|1
|0.09
|Компаньо Андреа
|1
|0.09
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Арнстад Кристиан
|3
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|5
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Микулеску Давид
|3
|0
|Кордя Андрей
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
67%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
4
19%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
0
0%
8
38%
61-75
2
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Оцелул 1:0 Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1
ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 ФКСБ
Исход игры
Андерлехт
94.3% (116)
Ничья
4.9% (6)
ФКСБ
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
30.51% (36)
Нет
69.49% (82)
Популярный счёт
2:0 Андерлехт
38.2% (47)
1:0 Андерлехт
21.1% (26)
2:1 Андерлехт
17.9% (22)
3:0 Андерлехт
5.7% (7)
3:1 Андерлехт
4.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:2 Андерлехт
1.6% (2)
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