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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Андерлехт
2:2
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
38' Гол
Версхарен Яри
43' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
1:1
60' Гол
Компаньо Андреа
67' Желтая карточка
Компаньо Андреа
2:1
75' Гол
Вертонген Ян
2:2
82' Гол
Дава Джойским
87' Желтая карточка
Коман Флоринел
88' Желтая карточка
Худт Уэсли
89' Желтая карточка
Микулеску Давид
90' Вторая желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+7

Ход матча

38'
Версхарен Яри
(Мурильо Микаэль)
1:0
43'
Мурильо Микаэль
 
46'
 
Радаславеску Эдуард
Олару Дариус
46'
 
Компаньо Андреа
Думитер Андрей
60'
1:1
Компаньо Андреа
(Радунович Ристо)
61'
Ашимеру Маджид
Диавара Амаду
 
61'
Струйкенс Марио
Рафаэлов Лиор
 
64'
 
Коман Флоринел
Попеску Октавиан
67'
 
Компаньо Андреа
75'
Вертонген Ян
(Версхарен Яри)
2:1
76'
Дюранвилль Юлиен
Амузу Френсис
 
82'
2:2
Дава Джойским
87'
 
Коман Флоринел
88'
Худт Уэсли
 
88'
 
Дулка Марко
Эджума Малком
89'
 
Микулеску Давид
90'
 
Стойка Янис
Микулеску Давид
90'
Мурильо Микаэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 123
Андерлехт 94.3% (116)
X 4.9% (6)
ФКСБ 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
14
Вертонген
Ян
4
Худт
Уэсли
5
Н'Диайе
Мусса
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
11
Рафаэлов
Лиор
10
Версхарен
Яри
7
Амузу
Френсис
99
Силва
Фабио
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
13
Думитер
Андрей
10
Попеску
Октавиан
Андерлехт
4-2-3-1
ФКСБ
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.33
Мурильо Микаэль 2 0.22
Рафаэлов Лиор 1 0.11
Версхарен Яри 1 0.11
Вертонген Ян 1 0.11
Делькруа Ханнес 1 0.11
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.11
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.27
Радунович Ристо 2 (2) 0.18
Коман Флоринел 2 0.18
Эджума Малком 2 0.18
Дава Джойским 2 0.18
Тамм Йоонас 1 0.09
Компаньо Андреа 1 0.09
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Арнстад Кристиан 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Кана Марко 2 0
Делькруа Ханнес 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 5 0
Попеску Октавиан 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Коман Флоринел 3 0
Микулеску Давид 3 0
Кордя Андрей 1 1
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Дулка Марко 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
67%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
4
19%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
0
0%
8
38%
61-75
2
33%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Оцелул 1:0 Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1
ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Силькеборг 0:0 Заявка 5 2 1 2 12 - 4 7
3. Андерлехт Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. ФКСБ Заявка 5 0 2 3 3 - 15 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг 0:0 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Силькеборг 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 1 4
3. ФКСБ Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
4. Андерлехт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Андерлехт 94.3% (116)
    X 4.9% (6)
    ФКСБ 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 ФКСБ

    Исход игры
    Андерлехт
    94.3% (116)
    Ничья
    4.9% (6)
    ФКСБ
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.51% (36)
    Нет
    69.49% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Андерлехт
    38.2% (47)
    1:0 Андерлехт
    21.1% (26)
    2:1 Андерлехт
    17.9% (22)
    3:0 Андерлехт
    5.7% (7)
    3:1 Андерлехт
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Андерлехт
    1.6% (2)
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