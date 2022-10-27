Тур: 5. Стадион: Летцигрунд.
2:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:1
45' ГолПеллегрино Амаль
48' Желтая карточкаКонде Шейк
63' Желтая карточкаДжемаили Блерим
1:1
67' ГолБоранияшевич Никола
74' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
79' Желтая карточкаТосин Айегун
2:1
90' ГолМаркезано Антонио
90'+7
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Ход матча
39'
45'
48'
63'
67'
79'
82'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ронер ФабианЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Цюрих
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|3
|0.33
|Маркезано Антонио
|1
|0.11
|Ронер Фабиан
|1
|0.11
|Окита Жонатан
|1
|0.11
|Тосин Айегун
|1
|0.11
|Герреро Адрия
|1
|0.11
|Ньонто Вильфред
|1
|0.11
|Сантини Иван
|1
|0.11
|Джемаили Блерим
|1
|0.11
|Боранияшевич Никола
|1
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.11
|Сельнес Оле
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|1
|0.2
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.2
|Ветлесен Уго
|1
|0.2
|Берг Патрик
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Хорншу Марк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0
Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Цюрих 2:1 Будё-Глимт
Исход игры
Цюрих
33.3% (43)
Ничья
19.4% (25)
Будё-Глимт
47.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
31% (40)
2:1 Цюрих
18.6% (24)
1:1 Ничья
14.7% (19)
0:1 Будё-Глимт
8.5% (11)
1:0 Цюрих
7.8% (10)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Цюрих
2.3% (3)
3:1 Цюрих
1.6% (2)
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