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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Цюрих
2:1
Конец матча
Будё-Глимт
0'
39' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
45' Гол
Пеллегрино Амаль
48' Желтая карточка
Конде Шейк
63' Желтая карточка
Джемаили Блерим
1:1
67' Гол
Боранияшевич Никола
74' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
79' Желтая карточка
Тосин Айегун
2:1
90' Гол
Маркезано Антонио
90'+7
2:1. Гол Антонио Маркезано (виде...
1:1. Гол Шейка Конде (видео). Ли...
0:1. Гол Амаля Пеллегрино (видео...

Ход матча

39'
 
Ветлесен Уго
45'
0:1
Пеллегрино Амаль
(Грёнбек Альберт)
48'
Конде Шейк
 
60'
Ронер Фабиан
Герреро Адрия
 
63'
Джемаили Блерим
 
67'
Боранияшевич Никола
(Окита Жонатан)
1:1
71'
Маркезано Антонио
Джемаили Блерим
 
74'
Боранияшевич Никола
 
78'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Эспейор Рунар
78'
 
Мугиша Джоэл
Пеллегрино Амаль
79'
Тосин Айегун
 
82'
 
Лоде Мариус
Мо Бреде
84'
Вьюнник Богдан
Окита Жонатан
 
84'
Метс Кароль
Алити Фидан
 
84'
Селмин Ходжа
Тосин Айегун
 
86'
 
Хаген Элиас
Грёнбек Альберт
90'
Маркезано Антонио
(Ронер Фабиан)
2:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 129
Цюрих 33.3% (43)
X 19.4% (25)
Будё-Глимт 47.3% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
8
Сельнес
Оле
17
Конде
Шейк
3
Герреро
Адрия
11
Окита
Жонатан
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
14
Салтнес
Ульрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Цюрих
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 3 0.33
Маркезано Антонио 1 0.11
Ронер Фабиан 1 0.11
Окита Жонатан 1 0.11
Тосин Айегун 1 0.11
Герреро Адрия 1 0.11
Ньонто Вильфред 1 0.11
Сантини Иван 1 0.11
Джемаили Блерим 1 0.11
Боранияшевич Никола 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.11
Сельнес Оле 0 0
Конде Шейк 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 1 0.2
Пеллегрино Амаль 1 0.2
Ветлесен Уго 1 0.2
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 3 0
Хорншу Марк 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Тосин Айегун 2 0
Конде Шейк 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Метс Кароль 1 0
Сельнес Оле 1 0
Афдияй Донис 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 2 0
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Амундсен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0
Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. ПСВ Заявка 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Будё-Глимт Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
4. Цюрих Заявка 5 1 0 4 5 - 15 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Будё-Глимт Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Цюрих Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Будё-Глимт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Cheick Conde получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Цюрих 33.3% (43)
    X 19.4% (25)
    Будё-Глимт 47.3% (61)
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    Прогнозы на матч Цюрих 2:1 Будё-Глимт

    Исход игры
    Цюрих
    33.3% (43)
    Ничья
    19.4% (25)
    Будё-Глимт
    47.3% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    31% (40)
    2:1 Цюрих
    18.6% (24)
    1:1 Ничья
    14.7% (19)
    0:1 Будё-Глимт
    8.5% (11)
    1:0 Цюрих
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Цюрих
    2.3% (3)
    3:1 Цюрих
    1.6% (2)
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