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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ХИК
0:0
Первый тайм: 5'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 136
ХИК 2.2% (3)
X 3.7% (5)
Рома 94.1% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Рома
9.80
5.65
1.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
6
Хальме
Аапо
14
Пелтола
Матти
23
Соири
Пюрю
24
Браун
Дэвид
8
Лингман
Лукас
21
Вяянянен
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
7
Хостикка
Сантери
29
Олусанья
Антони
1
Патрисиу
Руй
17
Винья
Матиас
6
Смоллинг
Крис
23
Манчини
Джанлука
59
Залевски
Никола
7
Пеллегрини
Лоренцо
4
Кристанте
Бриан
20
Камара
Мохамед
III
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Абрахам
Тэмми
62
Вольпато
Кристиан
ХИК
3-5-2
Рома
4-3-3

История личных встреч

ХИК
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.25
Хостикка Сантери 1 0.13
Хетемай Перпарим 1 0.13
Радулович Боян 1 0.13
Абубакари Малик 1 0.13
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.5
Дибала Пауло 2 (1) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 1 0.25
Шомуродов Элдор 1 0.25
Дзаньоло Николо 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 1
Браун Дэвид 3 0
Тенхо Миро 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Радулович Боян 2 0
Бурджеллаб Нассим 2 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 2 0
Дзаньоло Николо 0 1
Матич Неманья 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1
ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1
Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Лудогорец Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Рома 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
4. ХИК 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. ХИК 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Хосконен после подачи от углового флага головой пробил в правый угол ворот. Патрисиу в отчаянном прыжке смог отбить мяч в сторону.
  • 6'
    Браун слева прорвался к воротам, где его удар заблокировал Карсдорп.
  • 5'
    Патрисиму совершил пару перехватов после подач с флангов. Ударов по воротам нет.
  • 4'
    "ХИК" активно проводит стартовые минуты встречи. Хозяева больше контролируют мяч и проводят время на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Олусанья в центре поля ударил по ногам Кристанте.
  • 2'
    "ХИК" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Рома" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Болт"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч ХИК 0:0 Рома

Исход игры
ХИК
2.2% (3)
Ничья
3.7% (5)
Рома
94% (126)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
49.58% (59)
Нет
50.42% (60)
Популярный счёт
0:2 Рома
32.8% (44)
1:2 Рома
29.9% (40)
1:3 Рома
9.7% (13)
0:1 Рома
8.2% (11)
1:1 Ничья
3.7% (5)
0:3 Рома
2.2% (3)
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