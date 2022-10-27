Первый тайм

7' Хосконен после подачи от углового флага головой пробил в правый угол ворот. Патрисиу в отчаянном прыжке смог отбить мяч в сторону.

6' Браун слева прорвался к воротам, где его удар заблокировал Карсдорп.

5' Патрисиму совершил пару перехватов после подач с флангов. Ударов по воротам нет.

4' "ХИК" активно проводит стартовые минуты встречи. Хозяева больше контролируют мяч и проводят время на чужой половине поля.

3' Олусанья в центре поля ударил по ногам Кристанте.

2' "ХИК" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Рома" - в бордовой форме.