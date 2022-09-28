Тур: 5. Стадион: Арена Болт.
История личных встреч
ХИК
Рома
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.25
|Хостикка Сантери
|1
|0.13
|Хетемай Перпарим
|1
|0.13
|Радулович Боян
|1
|0.13
|Абубакари Малик
|1
|0.13
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|0.5
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.25
|Шомуродов Элдор
|1
|0.25
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|1
|Браун Дэвид
|3
|0
|Тенхо Миро
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|1
|Матич Неманья
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1
ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1
Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч ХИК - Рома
Исход игры
ХИК
0% (0)
Ничья
9.3% (4)
Рома
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.8% (21)
0:2 Рома
18.6% (8)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:1 Рома
7% (3)
1:3 Рома
7% (3)
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