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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ХИК
 
Позже
Рома
Прогнозы 43
ХИК 0% (0)
X 9.3% (4)
Рома 90.7% (39)
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Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Рома
9.50
9.60
1.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ХИК
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.25
Хостикка Сантери 1 0.13
Хетемай Перпарим 1 0.13
Радулович Боян 1 0.13
Абубакари Малик 1 0.13
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.5
Дибала Пауло 2 (1) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 1 0.25
Шомуродов Элдор 1 0.25
Дзаньоло Николо 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 1
Браун Дэвид 3 0
Тенхо Миро 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Радулович Боян 2 0
Бурджеллаб Нассим 2 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 2 0
Дзаньоло Николо 0 1
Матич Неманья 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1
ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1
Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Лудогорец Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Рома Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
4. ХИК Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ХИК - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 43
    ХИК 0% (0)
    X 9.3% (4)
    Рома 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ХИК
    Ничья
    Рома
    9.50
    9.60
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ХИК - Рома

    Исход игры
    ХИК
    0% (0)
    Ничья
    9.3% (4)
    Рома
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    48.8% (21)
    0:2 Рома
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:1 Рома
    7% (3)
    1:3 Рома
    7% (3)
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