Тур: 5. Стадион: Фадиль Вокри.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
19
Дорли
Оскар
20
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
-
99 Лукас IXНападающий
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
31 Дворжак АдамЗащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
-
44 Биэгон ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
История личных встреч
ФК Балкани
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|0.7
|Кореница Меритон
|6
|0.6
|Красники Ермал
|4
|0.4
|Тачи Арменд
|3
|0.3
|Абази Леонит
|2
|0.2
|Грипши Назми
|1
|0.1
|Потоку Арбер
|1
|0.1
|Бериша Альбин
|1
|0.1
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайинка Питер
|4
|0.4
|Шранц Иван
|2
|0.2
|Юречка Вацлав
|2
|0.2
|Усор Мозес
|2
|0.2
|Алмейда Эвертон
|2
|0.2
|Сор Коллинс
|2
|0.2
|Траоре Ибрагим
|1
|0.1
|Тьехи Христ
|1
|0.1
|Масопуст Лукаш
|1
|0.1
|Голеш Томаш
|1
|0.1
|Лингр Ондржей
|1
|0.1
|Фила Даниэль
|1
|0.1
|Журасек Давид
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таки Астрит
|1
|1
|Куц Эдвин
|2
|0
|Зюба Чендрим
|2
|0
|Эмерлаху Линдон
|2
|0
|Синани Эгзон
|2
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|3
|0
|Дорли Оскар
|3
|0
|Масопуст Лукаш
|2
|0
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Траоре Ибрагим
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Олайинка Питер
|2
|0
|Тьехи Христ
|2
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Шевчик Петр
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
6
43%
3
23%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
12%
1
5%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
3
12%
3
15%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
5
50%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 2:0 Дреница - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Сивасспор 1:2
ФК Балкани - Malisheva 2:1 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0
Славия Прага
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Славия Прага - Спарта Прага 4:0 Височина - Славия Прага 1:0 Дукла Прага - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Млада Болеслав 2:1
Славия Прага - МФК Хрудим 0:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 Сигма Оломоуц2 - Славия Прага 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:0 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч ФК Балкани 0:0 Славия Прага
Исход игры
ФК Балкани
19.2% (23)
Ничья
23.3% (28)
Славия Прага
57.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
35% (42)
1:1 Ничья
21.7% (26)
2:1 ФК Балкани
12.5% (15)
0:1 Славия Прага
10% (12)
0:2 Славия Прага
6.7% (8)
1:0 ФК Балкани
6.7% (8)
1:3 Славия Прага
4.2% (5)
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