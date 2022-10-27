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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ФК Балкани
0:0
Первый тайм: 5'
Славия Прага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 122
ФК Балкани 18.9% (23)
X 23% (28)
Славия Прага 58.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Славия Прага
6.35
4.40
1.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
32
Яшаница
Байрам
6
Эмерлаху
Линдон
3
Потоку
Арбер
5
Делова
Люмбардх
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
30
Качараба
Тарас
4
Оусоу
Айхам
33
Журасек
Давид
5
Тьехи
Христ
19
Дорли
Оскар
21
Доудера
Давид
32
Лингр
Ондржей
9
Олайинка
Питер
20
Сор
Коллинс
ФК Балкани
4-3-3
Славия Прага
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Балкани
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 0.7
Кореница Меритон 6 0.6
Красники Ермал 4 0.4
Тачи Арменд 3 0.3
Абази Леонит 2 0.2
Грипши Назми 1 0.1
Потоку Арбер 1 0.1
Бериша Альбин 1 0.1
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 4 0.4
Шранц Иван 2 0.2
Юречка Вацлав 2 0.2
Усор Мозес 2 0.2
Алмейда Эвертон 2 0.2
Сор Коллинс 2 0.2
Траоре Ибрагим 1 0.1
Тьехи Христ 1 0.1
Масопуст Лукаш 1 0.1
Голеш Томаш 1 0.1
Лингр Ондржей 1 0.1
Фила Даниэль 1 0.1
Журасек Давид 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таки Астрит 1 1
Куц Эдвин 2 0
Зюба Чендрим 2 0
Эмерлаху Линдон 2 0
Синани Эгзон 2 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 3 0
Дорли Оскар 3 0
Масопуст Лукаш 2 0
Мандоус Алеш 2 0
Траоре Ибрагим 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Олайинка Питер 2 0
Тьехи Христ 2 0
Оусоу Айхам 2 0
Усор Мозес 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шевчик Петр 1 0
Провод Лукас 1 0
Доудера Давид 1 0
Юрасек Матей 1 0
Журасек Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
6
43%
3
23%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
12%
1
5%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
3
12%
3
15%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
5
50%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 2:0 Дреница - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Сивасспор 1:2
ФК Балкани - Malisheva 2:1 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0
Славия Прага
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Славия Прага - Спарта Прага 4:0 Височина - Славия Прага 1:0 Дукла Прага - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Млада Болеслав 2:1
Славия Прага - МФК Хрудим 0:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 Сигма Оломоуц2 - Славия Прага 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:0 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
3. Славия Прага 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. ФК Балкани 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Славия Прага 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ФК Балкани 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Сивасспор 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. ФК Балкани 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
4. Славия Прага 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
ФК Балкани 18.9% (23)
X 23% (28)
Славия Прага 58.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Славия Прага
6.35
4.40
1.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ФК Балкани 0:0 Славия Прага онлайн

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Прогнозы на матч ФК Балкани 0:0 Славия Прага

Исход игры
ФК Балкани
19.2% (23)
Ничья
23.3% (28)
Славия Прага
57.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
35% (42)
1:1 Ничья
21.7% (26)
2:1 ФК Балкани
12.5% (15)
0:1 Славия Прага
10% (12)
0:2 Славия Прага
6.7% (8)
1:0 ФК Балкани
6.7% (8)
1:3 Славия Прага
4.2% (5)
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ФК Балкани
Славия Прага
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