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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Ференцварош
0:0
Первый тайм: 3'
Монако
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 129
Ференцварош 16.3% (21)
X 32.6% (42)
Монако 51.2% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Монако
4.00
3.85
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
3
Ммаэ
Сами
23
Паска
Лоранд
19
Вечеи
Балинт
93
Ледуни
Аисса
14
Гояк
Амер
20
Траоре
Адама
VII
8
Ммаэ
Райан
16
Захариассен
Кристоффер
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
2
Скардовелли
Вандерсон
12
Кайо
Энрике
17
Головин
Александр
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Ференцварош
4-2-1-3
Монако
3-5-2

История личных встреч

Ференцварош
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.5
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.33
Захариассен Кристоффер 2 0.33
Вечеи Балинт 1 0.17
Ауски Карлос 1 0.17
Ммаэ Сами 1 0.17
Чивич Эльдар 1 0.17
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0
Уинго Генри 0 0
Паска Лоранд 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 0.5
Эмболо Брель 1 (1) 0.25
Дисаси Аксель 1 0.25

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнустер Матс 4 0
Бешич Мухамед 2 0
Ауски Карлос 2 0
Траоре Адама VII 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Нгуэн Токмак 1 0
Дибус Денеш 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ммаэ Сами 1 0
Ботка Эндре 1 0
Уинго Генри 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:4 Мезёкёвешд - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Ференцварош - Дебрецен 2:0
Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2
Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
2. Трабзонспор 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
3. Монако 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
4. Црвена Звезда 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Трабзонспор 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
4. Монако 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
2. Ференцварош 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Трабзонспор 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Захариассен получил проникающий пас на правом полуфланге и почти от лицевой навесил в руки Нюбеля.
  • 2'
    Хозяева в первые две минуты больше владели мячом, но ничего острого не создали.
  • 1'
    Бадьяшиль отдал пас назад Нюбелю, а тот выбил мяч недлинно, оставив его на своей половине поля.
  • 1'
    "Ференцварош" появился на поле в бело-зелёной форме, а "Монако" вступил в игру в чёрном одеянии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • "Ференцварош" возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, а в стартовом составе "Монако" выйдет российский полузащитник Александр Головин.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" примет у себя дома "Монако". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Монако

Исход игры
Ференцварош
16.3% (21)
Ничья
32.6% (42)
Монако
51.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
87.5% (105)
Нет
12.5% (15)
Популярный счёт
1:2 Монако
34.1% (44)
1:1 Ничья
22.5% (29)
2:1 Ференцварош
13.2% (17)
2:2 Ничья
8.5% (11)
0:1 Монако
6.2% (8)
0:2 Монако
3.1% (4)
1:0 Ференцварош
2.3% (3)
1:3 Монако
1.6% (2)
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