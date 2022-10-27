Первый тайм

3' Захариассен получил проникающий пас на правом полуфланге и почти от лицевой навесил в руки Нюбеля.

2' Хозяева в первые две минуты больше владели мячом, но ничего острого не создали.

1' Бадьяшиль отдал пас назад Нюбелю, а тот выбил мяч недлинно, оставив его на своей половине поля.

1' "Ференцварош" появился на поле в бело-зелёной форме, а "Монако" вступил в игру в чёрном одеянии.