Тур: 5. Стадион: Групама Арена.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
23
Паска
Лоранд
19
Вечеи
Балинт
93
Ледуни
Аисса
14
Гояк
Амер
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Ори ЛевентеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Маркиньос VIПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Ференцварош
Монако
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|0.5
|Нгуэн Токмак
|2 (1)
|0.33
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.33
|Вечеи Балинт
|1
|0.17
|Ауски Карлос
|1
|0.17
|Ммаэ Сами
|1
|0.17
|Чивич Эльдар
|1
|0.17
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
|Уинго Генри
|0
|0
|Паска Лоранд
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|2 (1)
|0.5
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.25
|Дисаси Аксель
|1
|0.25
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнустер Матс
|4
|0
|Бешич Мухамед
|2
|0
|Ауски Карлос
|2
|0
|Траоре Адама VII
|2
|0
|Чивич Эльдар
|0
|1
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Ммаэ Сами
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:4 Мезёкёвешд - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Ференцварош - Дебрецен 2:0
Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2
Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|2.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|4.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|2.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Монако
Исход игры
Ференцварош
16.3% (21)
Ничья
32.6% (42)
Монако
51.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
87.5% (105)
Нет
12.5% (15)
Популярный счёт
1:2 Монако
34.1% (44)
1:1 Ничья
22.5% (29)
2:1 Ференцварош
13.2% (17)
2:2 Ничья
8.5% (11)
0:1 Монако
6.2% (8)
0:2 Монако
3.1% (4)
1:0 Ференцварош
2.3% (3)
1:3 Монако
1.6% (2)
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