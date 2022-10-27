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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jouni Hyytiae
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 5'
Силькеборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 124
Вест Хэм 96% (119)
X 3.2% (4)
Силькеборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Силькеборг
1.54
6.40
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
8
Форнальс
Пабло
32
Ковентри
Конор
33
Эмерсон
Палмиери
10
Лансини
Мануэль
9
Антонио
Майкл
22
Бенрахма
Саид
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
25
Клиттен
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
22
Гояни
Роберт
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
Вест Хэм
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Силькеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.67
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.5
Бенрахма Саид 2 0.33
Антонио Майкл 2 0.33
Эмерсон Палмиери 1 0.17
Соучек Томаш 1 0.17
Доусон Крэйг 1 0.17
Лансини Мануэль 1 (1) 0.17
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Пакета Лукас 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 3 0.75
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.5
Тенгстедт Сёрен 2 0.5
Клинг Андерс 2 0.5
Адамсен Тонни 1 0.25
Хелениус Никлас 1 (1) 0.25
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.25
Энгель Лукас 0 0
Бринк Марк 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Даунс Флинн 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
13%
4
33%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
5
42%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1
Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Силькеборг 0:0 Заявка 5 2 1 2 12 - 4 7
3. Андерлехт Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. ФКСБ Заявка 5 0 2 3 3 - 15 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг 0:0 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Силькеборг 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 1 4
3. ФКСБ Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
4. Андерлехт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Силькеборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Вест Хэм 96% (119)
X 3.2% (4)
Силькеборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Силькеборг
1.54
6.40
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Силькеборг онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Силькеборг

Исход игры
Вест Хэм
96% (119)
Ничья
3.2% (4)
Силькеборг
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (68)
Меньше
43.8% (53)
Обе команды забьют
Да
52.07% (63)
Нет
47.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
33.1% (41)
2:0 Вест Хэм
32.3% (40)
3:1 Вест Хэм
13.7% (17)
1:0 Вест Хэм
8.1% (10)
3:0 Вест Хэм
4.8% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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