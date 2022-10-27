Тур: 5. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Jouni Hyytiae
1:0
Конец матча
0'
1:0
24' ПенальтиЛансини Мануэль
37' Желтая карточкаКовентри Конор
76' Желтая карточкаКлиттен Лукас
80' Желтая карточкаСкамакка Джанлука
90' Желтая карточкаСоучек Томаш
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
1:0
37'
76'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
27
Агер
Наиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Силькеборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.57
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.43
|Бенрахма Саид
|2
|0.29
|Антонио Майкл
|2
|0.29
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.29
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.14
|Соучек Томаш
|1
|0.14
|Доусон Крэйг
|1
|0.14
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|3
|0.6
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.4
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.4
|Клинг Андерс
|2
|0.4
|Адамсен Тонни
|1
|0.2
|Хелениус Никлас
|1 (1)
|0.2
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.2
|Энгель Лукас
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
13%
4
33%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
5
42%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1
Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Силькеборг
Исход игры
Вест Хэм
96% (119)
Ничья
3.2% (4)
Силькеборг
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (68)
Меньше
43.8% (53)
Обе команды забьют
Да
52.07% (63)
Нет
47.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
33.1% (41)
2:0 Вест Хэм
32.3% (40)
3:1 Вест Хэм
13.7% (17)
1:0 Вест Хэм
8.1% (10)
3:0 Вест Хэм
4.8% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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