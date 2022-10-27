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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jouni Hyytiae
Вест Хэм
1:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
24' Пенальти
Лансини Мануэль
37' Желтая карточка
Ковентри Конор
76' Желтая карточка
Клиттен Лукас
80' Желтая карточка
Скамакка Джанлука
90' Желтая карточка
Соучек Томаш
90'+4
1:0. Гол с пенальти Пабло Форнал...

Ход матча

24'
Лансини Мануэль
1:0
37'
Ковентри Конор
 
46'
 
Куск Каспер
Йоргенсен Себастьян Винтер
46'
 
Оггесен Андреас
Гояни Роберт
68'
Даунс Флинн
Форнальс Пабло
 
68'
Скамакка Джанлука
Бенрахма Саид
 
68'
 
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
68'
 
Каалунд Ларсен Мадс
Клинг Андерс
76'
 
Клиттен Лукас
76'
Керер Тило
Агер Наиф
 
80'
Скамакка Джанлука
 
83'
Райс Деклан
Ковентри Конор
 
83'
Соучек Томаш
Антонио Майкл
 
83'
 
Линд Александр
Тенгстедт Сёрен
90'
Соучек Томаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 124
Вест Хэм 96% (119)
X 3.2% (4)
Силькеборг 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ареола
Альфонс
2
Джонсон
Бен
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
5
Цоуфал
Владимир
33
Эмерсон
Палмиери
32
Ковентри
Конор
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
22
Бенрахма
Саид
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
25
Клиттен
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
22
Гояни
Роберт
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
Вест Хэм
5-3-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Силькеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.57
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.43
Бенрахма Саид 2 0.29
Антонио Майкл 2 0.29
Лансини Мануэль 2 (2) 0.29
Эмерсон Палмиери 1 0.14
Соучек Томаш 1 0.14
Доусон Крэйг 1 0.14
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Пакета Лукас 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 3 0.6
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.4
Тенгстедт Сёрен 2 0.4
Клинг Андерс 2 0.4
Адамсен Тонни 1 0.2
Хелениус Никлас 1 (1) 0.2
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.2
Энгель Лукас 0 0
Бринк Марк 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Даунс Флинн 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
13%
4
33%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
5
42%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1
Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 5 5 0 0 10 - 4 15
2. Силькеборг Заявка 5 2 0 3 12 - 5 6
3. Андерлехт Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. ФКСБ Заявка 5 0 2 3 3 - 15 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
3. ФКСБ Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
4. Андерлехт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
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    Прогнозы 124
    Вест Хэм 96% (119)
    X 3.2% (4)
    Силькеборг 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Силькеборг

    Исход игры
    Вест Хэм
    96% (119)
    Ничья
    3.2% (4)
    Силькеборг
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.2% (68)
    Меньше
    43.8% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    52.07% (63)
    Нет
    47.93% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    33.1% (41)
    2:0 Вест Хэм
    32.3% (40)
    3:1 Вест Хэм
    13.7% (17)
    1:0 Вест Хэм
    8.1% (10)
    3:0 Вест Хэм
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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