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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 5'
Аполлон
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 126
Днепр-1 78.6% (99)
X 15.9% (20)
Аполлон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Аполлон
3.40
3.60
3.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
7
Довбик
Артём
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
25
Кириаку
Хараламбос
4
Йованович
Вукашин
29
Алеесами
Хайтам
77
Коль
Исраэль
20
Шполярич
Данило
9
Питтас
Яннис
10
Онгенда
Эрвин
65
Йоостен
Патрик
90
Хенти
Эзекиэль
Днепр-1
4-2-3-1
Аполлон
4-2-3-1

История личных встреч

Днепр-1
Аполлон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 1
Валентин Рубчинский 1 0.25
Пихалёнок Александр 1 0.25
Хамаче Янис 1 0.25
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоостен Патрик 1 0.25
Питтас Яннис 1 0.25
Роберж Валентин 1 0.25
Кабрал Эуклидес 1 0.25
Кириаку Хараламбос 0 0
Антонио Владимиро 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Громов Артём 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Макс Валеф 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Эль-Хаджи 1 0
Дабо Багали 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Питтас Яннис 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Днепр-1 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Аполлон 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Вадуц Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Аполлон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Днепр-1 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Аполлон 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Днепр-1 78.6% (99)
X 15.9% (20)
Аполлон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Аполлон
3.40
3.60
3.57
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Аполлон онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Аполлон

Исход игры
Днепр-1
78.2% (97)
Ничья
16.1% (20)
Аполлон
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (44)
Меньше
62.71% (74)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
28.2% (35)
1:0 Днепр-1
25% (31)
2:0 Днепр-1
15.3% (19)
1:1 Ничья
14.5% (18)
3:1 Днепр-1
3.2% (4)
0:1 Аполлон
2.4% (3)
0:2 Аполлон
1.6% (2)
1:2 Аполлон
1.6% (2)
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