Тур: 5. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Городов Валерий Васильевич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
История личных встреч
Днепр-1
Аполлон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|1
|Валентин Рубчинский
|1
|0.25
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|Хамаче Янис
|1
|0.25
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоостен Патрик
|1
|0.25
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|Роберж Валентин
|1
|0.25
|Кабрал Эуклидес
|1
|0.25
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Антонио Владимиро
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Танчик Владимир
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Макс Валеф
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Эль-Хаджи
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Аполлон
Исход игры
Днепр-1
78.2% (97)
Ничья
16.1% (20)
Аполлон
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (44)
Меньше
62.71% (74)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
28.2% (35)
1:0 Днепр-1
25% (31)
2:0 Днепр-1
15.3% (19)
1:1 Ничья
14.5% (18)
3:1 Днепр-1
3.2% (4)
0:1 Аполлон
2.4% (3)
0:2 Аполлон
1.6% (2)
1:2 Аполлон
1.6% (2)
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