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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 2520
Днепр-1
1:0
Конец матча
Аполлон
0'
27' Желтая карточка
Йованович Вукашин
1:0
39' Гол
Пихалёнок Александр
88' Красная карточка
Жради Бассель
90' Желтая карточка
Дигин Николя
90'+6

Ход матча

27'
 
Йованович Вукашин
39'
Пихалёнок Александр
(Адамюк Владимир)
1:0
67'
 
Дабо Багали
Онгенда Эрвин
67'
 
Антонио Владимиро
Йоостен Патрик
67'
 
Хаммас Амин
Шполярич Данило
67'
 
Дигин Николя
Хенти Эзекиэль
70'
Когут Игорь
Валентин Рубчинский
 
79'
 
Жради Бассель
Кабрал Эуклидес
82'
Никита Кононов
Танчик Владимир
 
85'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
Назаренко Александр
 
85'
Логинов Сергей
Пихалёнок Александр
 
88'
 
Жради Бассель
90'
 
Дигин Николя

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Днепр-1 78% (99)
X 16.5% (21)
Аполлон 5.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
7
Довбик
Артём
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
25
Кириаку
Хараламбос
4
Йованович
Вукашин
29
Алеесами
Хайтам
77
Коль
Исраэль
20
Шполярич
Данило
9
Питтас
Яннис
10
Онгенда
Эрвин
65
Йоостен
Патрик
90
Хенти
Эзекиэль
Днепр-1
4-2-3-1
Аполлон
4-2-3-1

История личных встреч

Днепр-1
Аполлон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.8
Пихалёнок Александр 2 0.4
Валентин Рубчинский 1 0.2
Хамаче Янис 1 0.2
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоостен Патрик 1 0.2
Питтас Яннис 1 0.2
Роберж Валентин 1 0.2
Кабрал Эуклидес 1 0.2
Кириаку Хараламбос 0 0
Антонио Владимиро 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Громов Артём 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Макс Валеф 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованович Вукашин 2 0
Жради Бассель 0 1
Дигин Николя 1 0
Ба Эль-Хаджи 1 0
Дабо Багали 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Питтас Яннис 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Аполлон Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
4. Вадуц Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Аполлон Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмар Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Аполлон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Пихалёнок Александр бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Днепр-1 78% (99)
    X 16.5% (21)
    Аполлон 5.5% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Аполлон

    Исход игры
    Днепр-1
    78% (99)
    Ничья
    16.5% (21)
    Аполлон
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (44)
    Меньше
    63.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    51.24% (62)
    Нет
    48.76% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Днепр-1
    27.6% (35)
    1:0 Днепр-1
    24.4% (31)
    2:0 Днепр-1
    16.5% (21)
    1:1 Ничья
    15% (19)
    3:1 Днепр-1
    3.1% (4)
    0:1 Аполлон
    2.4% (3)
    0:2 Аполлон
    1.6% (2)
    1:2 Аполлон
    1.6% (2)
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