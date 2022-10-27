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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Шемрок Роверс
1:0
Первый тайм: 6'
Гент
0'
1:0
3' Гол
Гаффни Рори

Ход матча

3'
Гаффни Рори
(Тауэлл Ричард)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 122
Шемрок Роверс 8.2% (10)
X 14.8% (18)
Гент 77% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Гент
6.60
4.25
1.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
6
Клири
Дэниел
11
Кавана
Шон
22
Лайонс
Энди
7
Уоттс
Дилан
26
Маккэн
Крис
17
Тауэлл
Ричард
20
Гаффни
Рори
23
Фарруджиа
Нил
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
10
Хёуге
Йенс
22
Марре
Сулейман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
17
Юльсагер
Эндрю
29
Депуатр
Лоран
16
Салах
Ибрагим
Шемрок Роверс
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Шемрок Роверс
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.5
Кейперс Уго 2 0.5
Депуатр Лоран 1 0.25
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Хёуге Йенс 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавана Шон 2 0
Гаффни Рори 1 0
Грин Аарон 1 0
Клири Дэниел 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Фериджей Джастин 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Мольде 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
3. Гент 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
4. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Мольде 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Гент 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2. Мольде 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Гент 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Шемрок Роверс 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гаффни Рори бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Шемрок Роверс 8.2% (10)
X 14.8% (18)
Гент 77% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Гент
6.60
4.25
1.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шемрок Роверс 1:0 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Гент

Исход игры
Шемрок Роверс
8.4% (10)
Ничья
15.1% (18)
Гент
76.5% (91)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
58.47% (69)
Нет
41.53% (49)
Популярный счёт
1:2 Гент
41.2% (49)
0:1 Гент
18.5% (22)
0:2 Гент
13.4% (16)
1:1 Ничья
10.9% (13)
2:1 Шемрок Роверс
4.2% (5)
1:0 Шемрок Роверс
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:3 Гент
2.5% (3)
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