Тур: 5. Стадион: Таллахт.
1:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
3
Хор
Шон
11
Кавана
Шон
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
20
Гаффни
Рори
31
Годо
Бруно
10
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ледди МайклНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Шемрок Роверс
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.5
|Кейперс Уго
|2
|0.5
|Депуатр Лоран
|1
|0.25
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавана Шон
|2
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
|Фериджей Джастин
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Гент
Исход игры
Шемрок Роверс
8.4% (10)
Ничья
15.1% (18)
Гент
76.5% (91)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
58.47% (69)
Нет
41.53% (49)
Популярный счёт
1:2 Гент
41.2% (49)
0:1 Гент
18.5% (22)
0:2 Гент
13.4% (16)
1:1 Ничья
10.9% (13)
2:1 Шемрок Роверс
4.2% (5)
1:0 Шемрок Роверс
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:3 Гент
2.5% (3)
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