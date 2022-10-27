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Лига конференций
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 6203
Шемрок Роверс
1:1
Конец матча
Гент
0'
1:0
3' Гол
Гаффни Рори
25' Желтая карточка
Фериджей Джастин
35' Желтая карточка
Марре Сулейман
42' Желтая карточка
Кавана Шон
66' Желтая карточка
Тауэлл Ричард
73' Вторая желтая карточка
Фериджей Джастин
1:1
74' Гол
Хон Хён-Сок
85' Желтая карточка
Фарруджиа Нил
88' Желтая карточка
Клири Дэниел
90' Желтая карточка
Гэннон Шон
90'+6

Ход матча

3'
Гаффни Рори
(Тауэлл Ричард)
1:0
24'
Фериджей Джастин
Уоттс Дилан
 
25'
Фериджей Джастин
 
34'
Грэйс Ли
Маккэн Крис
 
35'
 
Марре Сулейман
42'
Кавана Шон
 
46'
 
Кумс Свен
Марре Сулейман
60'
 
Хон Хён-Сок
Хёуге Йенс
66'
Тауэлл Ричард
 
73'
Фериджей Джастин
 
74'
1:1
Хон Хён-Сок
(Годо Бруно)
75'
 
Фортуна Нуриу
Салах Ибрагим
85'
Фарруджиа Нил
 
88'
Клири Дэниел
 
88'
 
Rune Van Den Bergh
Вадис Оджиджа-Офоэ
90'
Гэннон Шон
Тауэлл Ричард
 
90'
Серденюк Виктор
Гаффни Рори
 
90'
Гэннон Шон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 122
Шемрок Роверс 8.2% (10)
X 14.8% (18)
Гент 77% (94)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
6
Клири
Дэниел
11
Кавана
Шон
22
Лайонс
Энди
7
Уоттс
Дилан
26
Маккэн
Крис
17
Тауэлл
Ричард
20
Гаффни
Рори
23
Фарруджиа
Нил
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
10
Хёуге
Йенс
22
Марре
Сулейман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
17
Юльсагер
Эндрю
29
Депуатр
Лоран
16
Салах
Ибрагим
Шемрок Роверс
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Шемрок Роверс
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.2
Тауэлл Ричард 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.4
Кейперс Уго 2 0.4
Депуатр Лоран 1 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.2
Фофанан Малик 0 0
Годо Бруно 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Хёуге Йенс 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фериджей Джастин 2 1
Кавана Шон 3 0
Клири Дэниел 2 0
Фарруджиа Нил 2 0
Гаффни Рори 1 0
Грин Аарон 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
Гэннон Шон 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Марре Сулейман 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
3. Гент Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4. Шемрок Роверс Заявка 5 0 2 3 1 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гент Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Гент Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
АЗ Алкмар Де Вит Дани 9 (2)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кавана Шон получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Шемрок Роверс 8.2% (10)
    X 14.8% (18)
    Гент 77% (94)
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    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:1 Гент

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    8.2% (10)
    Ничья
    14.8% (18)
    Гент
    77% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.76% (59)
    Меньше
    51.24% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (69)
    Нет
    42.98% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    40.2% (49)
    0:1 Гент
    19.7% (24)
    0:2 Гент
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:1 Шемрок Роверс
    4.1% (5)
    1:0 Шемрок Роверс
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:3 Гент
    2.5% (3)
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