Тур: 5. Стадион: Таллахт. Зрители: 6203
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГаффни Рори
25' Желтая карточкаФериджей Джастин
35' Желтая карточкаМарре Сулейман
42' Желтая карточкаКавана Шон
66' Желтая карточкаТауэлл Ричард
73' Вторая желтая карточкаФериджей Джастин
1:1
74' ГолХон Хён-Сок
85' Желтая карточкаФарруджиа Нил
88' Желтая карточкаКлири Дэниел
90' Желтая карточкаГэннон Шон
90'+6
Ход матча
3'
1:0
25'
34'
35'
42'
66'
73'
74'
1:1
85'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
3
Хор
Шон
11
Кавана
Шон
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
20
Гаффни
Рори
31
Годо
Бруно
10
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ледди МайклНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Шемрок Роверс
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.2
|Тауэлл Ричард
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.4
|Кейперс Уго
|2
|0.4
|Депуатр Лоран
|1
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.2
|Фофанан Малик
|0
|0
|Годо Бруно
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фериджей Джастин
|2
|1
|Кавана Шон
|3
|0
|Клири Дэниел
|2
|0
|Фарруджиа Нил
|2
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
|Гэннон Шон
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|1
|0
|Марре Сулейман
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2
Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|АЗ Алкмар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:1 Гент
Исход игры
Шемрок Роверс
8.2% (10)
Ничья
14.8% (18)
Гент
77% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
57.02% (69)
Нет
42.98% (52)
Популярный счёт
1:2 Гент
40.2% (49)
0:1 Гент
19.7% (24)
0:2 Гент
13.9% (17)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:1 Шемрок Роверс
4.1% (5)
1:0 Шемрок Роверс
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:3 Гент
2.5% (3)
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